Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehrin sosyal ve kültürel yaşamına değer katacak yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Onikişubat Binevler Mahallesi’nde yapımına başlanan Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Merkezi projesi büyük bir hızla yükseliyor.

60 Milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje, toplam bin metrekarelik alan üzerinde iki katlı olarak inşa ediliyor. Kaba inşaatı hızla devam eden merkez, tamamlandığında yalnızca klasik bir kütüphane değil, aynı zamanda çok yönlü bir yaşam alanı olacak. Proje kapsamında; sanatsal ve eğitsel atölyeler, bireysel eğitim ve rehberlik görüşmeleri için özel odalar, geniş fuaye alanları ve çocuklara özel tasarlanmış özgün kütüphane konsepti yer alacak. Böylece merkez, çocukların sadece kitaplarla değil, sanat ve eğitimle de iç içe olacağı yeni bir buluşma noktası haline gelecek.

Bölgenin En Nitelikli Merkezi Olacak

Yeni yatırımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin her alanda daha da yaşanabilir bir seviyeye ulaşması için gece gündüz çalışıyoruz. Bu kapsamda yeni kültür merkezleri, kütüphaneler ve sosyal donatı alanlarıyla gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik yatırımlarımızı da artırıyoruz. Bu kapsamda Binevler Mahallemizde önemli bir çalışmayı başlattık. Şehrimizin çocukları için bölgenin en nitelikli kütüphane ve sanat merkezini inşa ediyoruz. 60 Milyon TL’lik yatırımımızı yılbaşında tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.