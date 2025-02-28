Başkan Görgel, “Ramazan’ın ilk iftarında Milli İrade Meydanı’na tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla önemli bir organizasyona imza atıyor. Emlak Konut iş birliğiyle gerçekleştirilecek program kapsamında, Milli İrade Meydanı ve Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallesi’nde Ramazan ayı boyunca her gün 20 bin kişilik iftar yemeği verilecek.

Ramazan’ın İlk İftarı Milli İrade Meydanı’nda

Tüm vatandaşlar Ramazan ayının ilk günü olan 1 Mart Cumartesi günü, Milli İrade Meydanı’ndaki büyük çadırda gerçekleştirilecek iftar programına davet edildi. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, sıcak yemeklerin yanı sıra manevi atmosferiyle de vatandaşlara unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşatacak.