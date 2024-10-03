Belediye binasında gerçekleştirilen buluşmada, Başkan Karaca, üreticilere ve esnafa verdikleri desteği vurguladı.

Karaca, yaptığı açıklamada, "Bugün ilçemizin kıymetli çiftçilerini ve esnaflarını ağırladık. Ürünlerimizin tanıtımı için büyük emek harcayan tüm üreticilerimize minnettarız. Çiftçilerimizin ve esnafımızın her zaman yanındayız," ifadelerini kullandı.

Buluşma, çiftçiler ve esnaf için moral kaynağı olurken, üretime ve yerel ekonomiye verilen desteğin önemine dikkat çekildi.

Türkoğlu Belediyesi, ilçenin kalkınmasında büyük rol oynayan üreticilere ve esnafa yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.