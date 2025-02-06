"ACILARIMIZ HAFİFLEMEDİ, KAYIPLARIMIZ HAFIZAMIZDAN SİLİNMEDİ"

Depremin insanlık tarihindeki en yıkıcı felaketlerden biri olduğunu belirten Başkan Mehmet Karaca, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam iki yıl geçti. 6 Şubat 2023'te tarifsiz acılar yaşadık, büyük kayıplar verdik. Depremden en çok etkilenen ilçelerden biri de Türkoğlu idi. Belediye olarak halkımızın yaralarını sarmak, esnaflarımıza destek olmak için elimizden gelen t üm gayreti gösterdik.

Bir daha yaşanmasının asla istemediğimiz bu depremde kimimiz ailesini, kimimiz sevdiklerini, komşularını kaybetti. Zaman geçse de ne yaşadıklarımız unutuldu ne de içimizdeki acı hafifledi. 6 Şubat tüm ülkemize ders olmalı ve insanlar ölmeden önlemler alınmalı. 6 Şubat’ı asırlar geçse de nesilden nesile aktarılarak hiçbir zaman unutulmamalı ve aynı hatalar yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

"6 ŞUBAT'IN HÜZNÜ İÇİMİZDE AMA UMUDUMUZ DAİMA VAR"

6 Şubat'ın yalnızca bir tarih değil, derin bir hafıza olduğunu belirten Başkan Karaca, "Büyük yıkımın ardından ağır travmalar yaşadık ama umudumuzu kaybetmedik. 6 Şubat'ın acısı yüreğimizde, yankısı kulaklarımızda. Fakat bizler, dayanışmayı ilke edinmiş, her zorluğun üstesinden birlikte gelen bir milletiz. Deprem sonrası gösterilen birlik, beraberlik ve fedakârlık her türlü övgünün üzerindedir." şeklinde konuştu.

TÜRKOĞLU YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Deprem sonrası başlatılan yeniden yapılanma sürecine değinen Başkan Karaca, "Depremden en çok etkilenen ilçe arasında yer alan Türkoğlu, hem ilgili bakanlık hem de yerinde dönüşüm projeleri ile yürütülen çalışmalar devam ediyor. Her bir depremzedemiz evlerine girip sıcak yuvalarına kavuşuncaya kadar takiplerimiz sürecek. 6 Şubat depremlerinin izlerini silmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeter ki bir olalım, dayanışma içinde hareket edelim. Hep birlikte omuz omuza vererek aşamayacağımız hiçbir engel yok." dedi.

"DEPREMLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

Deprem gerçeğine karşı alınması gereken önlemlere dikkat çeken Başkan Karaca, "Geleceğimizi güvence altına almak için atılacak en önemli adım, depreme dayanıklı şehirler inşa etmek ve afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Bilim ve teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak güvenli yapılar oluşturmalı, şehirlerimizi daha dirençli hale getirmeliyiz. Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almaya kararlıyız. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyor, böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.