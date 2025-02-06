4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek personeller, belediyenin ilgili birimlerinde görevlendirilecek.

İş ilanında farklı meslek dallarında toplam 123 kişilik kontenjan ayrıldı.

Akbel A.Ş. Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No Ünvan Sayı Niteliği 1 Otobüs Şoförü 25 · D sınıfı (Eski tip E) Ehliyete sahip olmak. · Psikoteknik ve SRC belgelerine sahip olmak. 2 Kamyon Şoförü 35 · C sınıfı Ehliyete sahip olmak. 3 Asfalt Serici (Finişer) Operatörü 2 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 4 Ekskavatör Operatörü 3 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 5 Yükleyici (Loder) Operatörü 3 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 6 Paletli Yükleyici Operatörü 1 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 7 Dozer Operatörü 1 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 8 Silindir Operatörü 2 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 9 Greyder Operatörü 2 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 10 Lastikli Ekskavatör Operatörü 1 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 11 Beden İşçisi 1 · Mermer-Doğaltaş Ebatlama, Kesimci ve Yüzey İşlemcisi işlerinde çalışmış olmak. 12 Ağaç Sökme Makinesi Operatörü 1 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 13 Haberleşme Cihazları Bakım ve Onarımcısı 1 · Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerin birinden mezun olmak. · Telefon santral sistemi bakım onarım sertifikasına sahip olmak. 14 Psikolog 1 · Üniversitelerin lisans eğitimi veren Psikoloji bölümünden mezun olmak. · Aile Danışmanlığı sertifikasına sahip olmak. · Tercihen yüksek lisans yapmış ya da iş deneyimi sahibi olmak. 15 İnşaat /Harita Teknikeri 1 · Üniversitelerin Harita ve İnşaat ön lisans bölümlerinden birinden mezun olmak · Mimari proje okuyabilmek. 16 Sosyal Çalışmacı (Elbistan) 3 · Üniversitelerin sosyal hizmet bölümünden mezun olmak. · Görev yeri Elbistan 17 Kaynakçı 2 · Gerekli olan öğrenim, ustalık ya da mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. 18 Otomotiv Elektrikçisi 2 · Gerekli olan öğrenim, ustalık ya da mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. 19 İş Makineleri /Oto Bakım ve Onarımcı 7 · Gerekli olan öğrenim, ustalık ya da mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. 20 Büro Personeli 2 · İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Tercihen; · Proje yönetimi, finansal analiz veya idari işler alanında deneyimi olmak. · Finansal planlama, bütçe yönetimi ve raporlama becerileri. · MS Office programlarına (özellikle Excel) ve proje yönetim yazılımlarına hâkimiyet. · Proje Yönetimi: PMP (Project Management Professional) veya eşdeğer bir sertifika. · Finans ve Raporlama: Finansal analiz veya muhasebe alanında eğitim sertifikası. · İleri düzey İngilizce bilgisi (tercihen uluslararası terminolojiye hâkim). 21 Sosyal Çalışmacı 2 · Sosyal Hizmetler bölümü lisans mezunu olmak. Tercihen; · Sosyal hizmetler, topluluk çalışmaları veya benzer alanlarda deneyimli olmak. · İhtiyaç analizi ve bireysel vaka yönetimi yapabilme. · Eğitim ve danışmanlık programları düzenleyebilme yeteneği. · Etkili raporlama ve dokümantasyon yapabilme. · Sosyal çalışma tekniklerine dair eğitim sertifikaları. · Aile, birey veya grup danışmanlığına yönelik sertifikalar (tercihen). · Tercihen Psikososyal destek, travma müdahalesi ve vaka yönetimi alanlarında eğitim almış olmak. · İngilizce bilmek tercih edilir (tercihen Arapça gibi diğer diller). 22 Mütercim Tercüman 2 · Üniversitelerin İngiliz dili ve edebiyatı, İngilizce öğretmenliği, İngilizce mütercim-tercümanlık lisans bölümlerinin birinden mezun olmak. · Çeviri alanında en az 1 yıl deneyim. · Yazılı ve sözlü çeviri becerisi, etkili iletişim yeteneği. · Dikkatli, hızlı ve doğru çeviri yapabilme yeteneği. · İleri düzeyde İngilizce (tercihen bir ek dil bilgisi) (YÖK Dil veya YDS en az 70 Puan) · Simultane çeviri veya profesyonel tercüme eğitimine dair sertifikalar. 23 Elektrik Elektronik Mühendisi 1 · Elektrik ve Elektronik mühendislik bölümü lisans mezunu olmak. · Üretim, proje yönetimi veya mühendislik süreçlerinde en az 1 yıl deneyim. · CAD yazılımları (SolidWorks, AutoCAD vb) programları ileri derecede kullanabilmek. · İyi derecede İngilizce bilmek. 24 Mühendis 1 · Makine, Endüstri, Harita Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. · Üretim, proje yönetimi veya mühendislik süreçlerinde en az 1 yıl deneyim. · CAD yazılımları (SolidWorks, AutoCAD vb) programları ileri derecede kullanmak. · İyi derecede İngilizce bilmek. 25 Endüstriyel Tasarımcı 1 · Endüstriyel Tasarım lisans mezunu olmak. · Tasarım ve üretim süreçlerinde en az 1 yıl deneyim. · CAD yazılımları (AutoCAD, SolidWorks vb.) ve sunum, render yazılımları ile MS Office programlarını çok iyi derecede bilen ve kullanan, · Tercihen en az orta düzeyde İngilizce bilen, · İmalat yöntemleri ve 3D prototipleme konusunda tecrübeli, 26 Grafik Tasarımcı 1 · Grafik Tasarım veya Görsel İletişim Tasarımı lisans mezunu olmak · Grafik tasarım alanında en az 1 yıl deneyim. · Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign gibi grafik tasarım yazılımlarını kullanmak ve kullandığını belgelemek. · Video düzenleme programlarında deneyim ve sosyal medya içerik üretimi yapabilmek. · Slider, banner tasarımları hazırlayabilmek, tanıtım amaçlı basit video montajı yapabilmek, · Ambalaj, Katalog, Baskı, Sosyal Medya ve tanıtım çalışmalarını yapabilmek, · Sosyal medya ve web sitesi için görsel çalışmaları hazırlayabilecek, boyutlandırması ve uyarlanması konusunda çalışmaları yürütecek. 27 Büro Personeli 8 Üniversitelerin Tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe, sosyoloji, felsefe, psikoloji, psikolojik danışman ve rehberlik, sanat tarihi, arkeoloji, kültür ve sanat yönetimi, sosyal bilgiler, siyasal bilgiler, hukuk, sınıf öğretmenliği, ilahiyat, din kültürü ve ahlak bilgisi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi lisans bölümlerinin birinden mezun olmak. 28 Büro Personeli 2 Üniversitelerin Tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe, sanat tarihi, arkeoloji, kültür ve sanat yönetimi lisans bölümlerinin birinden mezun olmak. 29 Büro Personeli 1 Üniversitelerin İngiliz dili ve edebiyatı, İngilizce öğretmenliği, İngilizce mütercim-tercümanlık lisans bölümlerinin birinden mezun olmak. 30 Büro Personeli 2 Üniversitelerin turizm işletmeciliği, turizm rehberliği, turizm ve otel işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları lisans bölümlerinin birinden mezun olmak. 31 Makine Mühendisi 1 · Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak. · SolidWorks, AutoCAD, SolidCAM vb. programları kullanabilmek. 32 Peyzaj Mimarı 1 · Peyzaj mimarlığı bölümü mezunu olmak · Tercihen peyzaj mimarlığında yüksek lisans yapmış olmak. · AutoCAD, SKETCHUP, Lumion vb. programları kullanabilmek. 33 Vakumlu Yol Süpürme Aracı Şoförü (Afşin) 1 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. · Görev yeri Afşin 34 Vakumlu Yol Süpürme Aracı Şoförü (Elbistan) 1 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. · Görev yeri Elbistan 35 Makine Teknikeri 1 · Üniversitelerin makine ön lisans bölümünden mezun olmak. · Asansör, ısıtma soğutma işlerinde tecrübe sahibi olmak. 36 Psikolojik Danışman 1 · Üniversitelerin lisans eğitimi veren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden mezun olmak. · Aile Danışmanlığı sertifikasına sahip olmak. · Tercihen yüksek lisans yapmış ya da iş deneyimi sahibi olmak. Toplam 123

Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak. Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması. Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek. Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak. 16 ve 34 numaralı ünvanda Elbistan nüfusuna, 33 numaralı ünvanda Afşin nüfusuna kayıtlı olmak. Son müracaat tarihi itibarıyla 50 yaşını geçmemiş olmak. Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak. (İşten Çıkış Nedenini gösteren barkodlu SGK Hizmet Dökümü belgesi E-Devlet üzerinden temin edilecektir) Ehliyet gerektiren unvanlarda; Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı herhangi bir sebeple işlem yapılmamış ve ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış olmak. (Bu belge, “sürücü detay bilgisi”, Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir.) Tecrübe Durumu:

Başvuruda bulunacağı ünvana ilişkin, en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak .

. 1 yıllık tecrübe şartını sağlayan yeterli başvuru olmaması halinde sınava çağrılacak adaylar tecrübe süresi en uzun olandan başlamak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

İş tecrübe durumu, aday tarafından E-devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelenecektir.

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 05 Şubat 2025 – 07 Şubat 2025 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-akbel-as-personel-alim-ilani-05022025-22660 internet adresinden çevrimiçi başvuru yapmaları gerekmektedir. Adaylar birden fazla ünvana başvuru yapmayacaktır. Birden fazla başvuru olması durumunda ilk başvurusu geçerli sayılacaktır.

Sınav ve Değerlendirme