Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ilçenin her noktasında gece gündüz demeden çalışan saha personeli ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Şantiyesi’nde gerçekleşen iftar yemeğine Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Hizmet-İş Şube Başkanımız Mehmet Akif Dağ, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve saha personeli ile aileleri katıldı.

Başkan Toptaş tüm masaları tek tek dolaşarak personelin Ramazan-ı Şerif’ni tebrik etti.

Ezan-ı Şerif’in okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açıldı.

İlk olarak konuşan Hizmet-İş Şube Başkanımız Mehmet Akif Dağ, geçtiğimiz hafta imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hakkında bilgiler vererek, Başkan Hanifi Toptaş’a teşekkür etti.

“Toplu iş sözleşmemiz hayırlara vesile olsun”

Yoğun katılımın olduğu iftar programında konuşan Başkan Toptaş, saha personelinin Onikişubat’ın gelişiminde büyük bir rol üstlendiğini vurgulayarak, “Ramazan-ı Şerif’i coşkulu bir şekilde dolu dolu idrak ediyoruz. Bu anlamda ikinci iftarımızı da saha personelimizle birlikte yapalım istedik. Gerçekten arkadaşlarımız bu şehrin çok daha güzel, çok daha temiz olması için fedakarca çalışan kardeşlerimiz. Sizlerle birlikte olmak bizi çok mutlu ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde toplu iş özleşmemizi yapmıştık. Bugün de o müjdeyi hem kendilerine verelim dedik. Ayrıca hazırlamış olduğumuz hediyelerimizi de saha personeli arkadaşlarımıza takdim edelim istedik. Bundan sonraki süreçte de teşkilatımızla birlikte hazırladığımız programlarla her zaman her daim vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Özellikle aile ziyaretlerimiz olacak. Vatandaşlarımızla evlerde iftarlarımızı açacağız. Teravih namazlarını da yine aynı şekilde hemşehrilerimizle birlikte buluşacağız” dedi.

“Çalışma barışını gerçekten çok önemsiyoruz”

Hep birlikte özveriyle çalışarak Onikişubat’ı çok güzel seviyeye getireceklerine vurgu yapan Başkan Toptaş, “Bugün de güzel bir iftar yemeği oldu. Hem çalışma arkadaşlarımıza geçen hafta yapmış olduğumuz o sözleşmemizle alakalı iyileştirmeleri anlattık, bilgilendirme yaptık. Elhamdülillah biraz önce konuşmamda da onları ifade ettim. Bir aile reisinin başarılı olması için o ailedeki düzenin önemi çok büyük. Dolayısıyla biz de büyük bir aile olarak özellikle burada çalışma arkadaşlarımızla olançalışma barışını gerçekten çok önemsiyoruz. Bu noktada da geldiğimiz günden itibaren ilk olarak bir ücret iyileştirmesi yapmıştık. Bazı mahkeme süreçleri vardı. Bazı anlaşmazlıklar vardı. Bunları gidermiştik. Son yaptığımız sözleşmeyle de birlikte elhamdülillah çalışma arkadaşlarımıza en yüksek ücreti veren ilçe belediyesi olduk. İnşallah Ramazan Bayramı'nı ve Kurban Bayramı'nda da ilave desteklemelerini yapacağız. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde ilçemize değer katıyoruz. Belediye olarak her zaman sizlerin yanındayız.Dolayısıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte inşallah Onikişubat’ımızı o zihnimizde tasavvur ettiğimizden çok daha güzel bir seviye hep beraber getireceğiz. Ben bugünkü organizasyon için tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta itibariyle yapmış olduğumuz bu sözleşmenin de inşallah ilçemize, şehrimize çok daha iyi hizmetlere vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, tüm hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İftar programı, personelin aileleriyle bir araya gelerek kaynaşmasına da vesile oldu. Çalışanlar ve aileleri, böyle anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Toptaş’a teşekkür ettiler.