Geçtiğimiz aylarda Onikişubat’a bağlı Çamlıbel-ÇakırdereMahallesi kırsalında meydana gelen orman yangınında, 1.650 hektarlık orman alanı ile birlikte 350 hektar ziraat ve özel mülkiyet arazisi zarar görmüştü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlere göre Çakırdere ve Çamlıbel mahalleleri yangından doğrudan etkilenirken, Çakırdere Mahallesi Narlı Obası’nda 3 çadır, 1 ahır ve 1 ev, Çamlıbel Mahallesi’nde ise 1 ev hasar aldı. Ayrıca yaklaşık 350 dönüm tarım arazisi de yangından olumsuz etkilendi.

Yangının ilk anından itibaren sık sık bölgeye ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bu kez Orman Genel Müdürlüğü Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü’nün mühürleme çalışmalarını yerinde inceledi.

“Yeni ağaç türleri bölge halkına ekonomik katkı sağlayacak”

Onikişubat Orman İşletme Müdürü Bekir Somer Altunok ve yetkililerden bilgi alan Başkan Toptaş, 11 Kasım’da ağaçlandırma seferberliği ile yanan orman alanlarının yeniden yeşertileceğinin müjdesini verdi.

Başkan Toptaş, yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek, sürecin titizlikle takip edildiğini söyledi:

“Orman Bölge Müdürlüğümüzün yürüttüğü mühürleme çalışmaları kapsamında yaşama ihtimali olmayan ağaçlarımız tespit ediliyor. Bu ağaçların kaldırılmasının ardından geniş çaplı teraslama çalışmaları başlayacak. Sonrasında ise fidan dikimiyle bu alanlarımız yeniden yeşillenecek. Amacımız, 1.650 hektarlık alanı yeniden Yeşil Vatan’a kazandırmak.”

Başkan Toptaş, ağaçlandırma çalışmalarının sadece habitatı korumakla kalmayacağını, aynı zamanda vatandaşlara ekonomik katkı sağlayacağını da vurguladı:

“Bölgenin doğal ağaç türleri yeniden toprakla buluşturulacak. Bunun yanında badem, ceviz ve fıstık çamı gibi türler de uygun alanlara dikilecek. Bu ağaçlar hem olası yangınlarda doğal bir set oluşturacak hem de kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için önemli bir gelir kaynağı olacak.”

“11 Kasım’daki ağaçlandırma seferberliğimize tüm halkımızı davet ediyorum”

Türkiye genelinde 11 Kasım’da başlatılacak büyük ağaçlandırma seferberliğine dikkat çeken Başkan Toptaş, tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti:

“11 Kasım’da ilk fidanlarımızı Çamlıbel-Çakırdere kırsalında toprakla buluşturacağız. Her fidan, geleceğe dikilmiş bir umut olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu seferberliğe katılmaya davet ediyorum.”

Başkan Toptaş, sürecin başından itibaren özveriyle çalışan Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile destek veren tüm kurum ve vatandaşlara teşekkür ederek, yanan alanların en kısa sürede yeniden yeşile kavuşacağını ifade etti.