Genel kurul toplantısı, cemiyet üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yapılan seçimlerde tek aday olarak gösterilen ve extreme sporlara merakıyla tanınan Mehmet Emin Vakkasoğlu, tüm üyelerin desteğini alarak başkanlık görevine getirildi. Seçimin ardından açıklama yapan Vakkasoğlu, cemiyet üyelerine teşekkür ederek yeni dönemdeki hedeflerini açıkladı:

“Kahramanmaraş’ın en büyük ATV ve motor sporları grubu olarak, cemiyetimizin genel kurulunda bizleri başkan olarak seçen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni yönetim ekibimizle birlikte birçok proje ve etkinliğe imza atarak şehrimizde profesyonel motor, doğa ve su sporları aktivitelerini arttırmayı hedefliyoruz.”

Şehrin Spor Kültürüne Katkı Sunacak

ATV, doğa ve su sporları, son yıllarda Kahramanmaraş’ta özellikle gençler arasında büyük ilgi görüyor. Dağlık arazileri, zengin doğa parkurları ve su kaynaklarıyla bu sporlara ev sahipliği yapmaya elverişli olan şehir, her geçen gün daha fazla spor meraklısını kendine çekiyor. X-MAR’ın yeni yönetimi, bu potansiyeli değerlendirmeyi ve şehrin spor turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Gençlere Yönelik Çalışmalar

Özellikle gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda ayrı bir vizyona sahip olduklarını vurgulayan Vakkasoğlu, “Amacımız sadece motor sporlarını geliştirmek değil, aynı zamanda gençlerimizi bu alanlarda bilinçli, güvenli ve profesyonel şekilde yetiştirmek. Doğayı koruyan, çevreye saygılı ve sporun birleştirici ruhunu taşıyan bir gençlik için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ve Turizme Katkı Bekleniyor

Kahramanmaraş’ın sahip olduğu doğal güzellikler, ekstrem spor tutkunları için büyük bir cazibe merkezi konumunda. X-MAR’ın yeni dönemde düzenleyeceği etkinliklerin, hem şehir ekonomisine hem de turizm sektörüne canlılık kazandırması bekleniyor. Özellikle doğa sporları festivalleri ve su sporları organizasyonları sayesinde, Kahramanmaraş’ın adının ulusal ve uluslararası arenada daha çok duyurulması hedefleniyor.

“Birlikte Daha Güçlüyüz” Mesajı

Seçim sonrası yaptığı konuşmada cemiyet üyelerine birlik ve beraberlik mesajı veren yeni başkan Mehmet Emin Vakkasoğlu, “X-MAR sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir aile. Bizim gücümüz, üyelerimizin samimiyeti, birlikteliği ve şehrimize olan sevgisinden geliyor. Bu ruhla yola çıkıyoruz.” dedi.

Önceki Yönetimden Teşekkür

Genel kurulda ayrıca önceki yönetim kuruluna da teşekkür edildi. Cemiyetin geçmiş dönemdeki çalışmaları hatırlatılarak, yeni yönetimin bayrağı daha ileriye taşıyacağına olan inanç vurgulandı.

Kahramanmaraş İçin Yeni Bir Dönem

X-MAR’ın yeni başkanı Mehmet Emin Vakkasoğlu ve ekibi, önümüzdeki süreçte hem şehirdeki spor kültürünü geliştirmek hem de Kahramanmaraş’ı ekstrem sporların merkezi haline getirmek için yoğun bir çalışma içine girecek.

Vakkasoğlu’nun başkan seçilmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta doğa, motor ve su sporlarında yeni bir dönemin başladığı ifade ediliyor