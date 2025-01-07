Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ilçenin her köşesinde doğayla iç içe yaşam alanı sunmak için kapsamlı park ve bahçe projelerine imza atmaya devam ediyor.

Vatandaşların yoğun taleplerinin ardından başlattığı dönüşüm çalışmasıyla atıl ve bakımsız parkları adeta tasarım harikasına çeviren Başkan Toptaş, modern kentleşmenin en önemli unsarlarından biri olan yeşil alanları her yönüyle dolu dolu yaşam alanı haline getiriyor.

Klasik park anlayışının ötesine geçerek, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, spor alanları ve tematik bahçelerle parklara kimlik kazandıran modern peyzaj projeleri bir bir tamamlanıyor.

Bu kapsamda Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Akif İnan Mahallesi’nde dönüşüm çalışmaları tamamlanan ve yeşil alan vizyonunu yansıtan Çınarlı Bahçe Parkı’nı ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Toptaş, parkta yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşlardan memnuniyetlerini dinledi.

Başkan Toptaş, parkta yürütülen dönüşüm sürecinde gösterilen özenin Onikişubat’ın geleceği için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Bu park, ilçemizin yeşil kimliğine yakışır bir şekilde tasarlandı. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturduk. Eski halinden eser bırakmadığımız bu park, ilçemizin modernleşen çehresinin bir yansımasıdır” dedi.

YEŞİL ONİKİŞUBAT VURGUSU

Ziyareti sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi olarak yeşil alan yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Toptaş, “Mükemmel dönüşümlerle ‘Yeşil Onikişubat’ı marka yapacağız. Her mahallemizde bu tür projelerle ilçemizi güzelleştirmeye, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Parkın çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme noktaları ve peyzaj düzenlemeleriyle bölgeye değer kattığını söyleyen Başkan Toptaş, “Burada sadece bir park değil, mahallemize nefes olacak bir yaşam alanı oluşturduk. Ailelerimiz gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecek” diye konuştu.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Parkın tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinleri büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Mahalle sakinleri, “Eskiden burası atıl durumdaydı. Şimdi ise çocuklarımızla birlikte keyifli zaman geçirdiğimiz, doğayla iç içe bir alan haline geldi. Başkanımıza ve belediye ekibine teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Toptaş, vatandaşların ilgisi ve memnuniyetinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Halkımızın beğenisini kazanmak, bizim için en büyük ödüldür. Projelerimizi halkımızın talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Akif İnan Mahallesi’ne kazandırdığımız bu park, mahallemizin sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacak” dedi.

Çınarlı Bahçe Parkı, kısa sürede mahalle sakinlerinin ve özellikle de emekli vatandaşların buluşma noktası haline geldi.