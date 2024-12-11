Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, mahallelerin sorunlarına daha etkili çözümler üretmek ve adımlarını sağlam temeller üzerine atmak hedefiyle istişare ve işbirliğini esas alan çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2024 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın 3’üncü gününde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Hanifi Toptaş, , vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde cevap verme hedefiyle istişarelerde bulundu.

2025 yılı için güçlü bir yol haritası oluşturduklarını belirten Başkan Toptaş’a, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, birim müdürleri ve kurum temsilcileri eşlik etti.

Toplantıya, Avcılar Abdurrahman Kayaalp, Beşen Ali Nacar, Çağlayan Üzeyir Gürsaçtı, Çakırdere Mehmet Domurcuk, Çamlıbel Nuri Avcı, Çamlıca Battal Ağçam, ÇevrepınarAbdulmuttalip Kara, Döngel Ali Küpeli, Hacıbudak Necati Elmas, Hacıibrahimuşağı Osman Tosun, Hacınınoğlu Süleyman Solak, Ilıca Cuma Karalar, Kapıkaya Niyazi Kayaalp, Kertmen Cebrail Avcı, Kozcağız Emrullah Kendir, Kurucaova Zekeriya Bayır, Payamlı Kadir Söğüt, Sarıgüzel İsmail Yıldız, Süleymanlı Ramazan Erdemir, Şahinkayası Nuh Kurnaz, Tekir Ali Akkoyun, İsmailli Efendi Koska, Köseli Arif Demir, Köşürge Yusuf Kayışlı, Kürtül İbrahim Balta, Orhangazi Ali Akçadağ, Yenidemir Mustafa Kamalak, Celil Dedeler Menderes Çoşgun, Yeniyapan Ahmet Kılçık katıldı.

“Mahallelerimizin sorunlarına daha etkili çözümler üreteceğiz”

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, toplantıda yaptığı konuşmada, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde belirlemek ve yapılan çalışmaları değerlendirmek için muhtarlarla bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. Toptaş, "İstişare ve işbirliğiyle hareket ederek mahallelerimizin sorunlarına daha etkili çözümler üretip, adımlarımızı daha sağlam atmak en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda muhtarlarımızla bir araya gelerek hem mevcut durum analizimizi yapıyor hem de gelecek yılın yatırım planlarını şekillendiriyoruz" dedi.

Toplantıda, 2025 yılı yatırım planı için mahallelerin öncelikli ihtiyaçları tek tek ele alındı.

Altyapı, üstyapı, ulaşım ve sosyal projeler gibi pek çok konuda fikir alışverişinde bulunulurken, muhtarların görüş ve önerileri de dikkatle dinlendi.

Başkan Toptaş, istişare sürecinin yalnızca sorunları belirlemekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda Onikişubat Belediyesi’nin katılımcı yönetim anlayışını güçlendirdiğini belirterek, “Tüm paydaşlarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu işbirliği, halkımıza en iyi hizmeti sunabilmemizin temelini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.