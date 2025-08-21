Asrın Felaketi’nin ardından inşa ve ihya süreci devam eden Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde besici vatandaşların yaralarını saracak önemli bir projeye başlandı.

Depremzede besiciler için inşa edilecek 86 ahırın temeli, dualarla atıldı.

Çevrepınar Mahallesi’nde düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ilgili kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

“Köylerimize gözümüz gibi bakıp inşa etmemiz lazım”

Vali Ünlüer, konuşmasında asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından kent genelinde toparlanmanın hızla sürdüğünü belirterek, “Kırsaldaki her noktada inşaat devam ediyor. Bu köylerimize gözümüz gibi bakıp inşa etmemiz lazım, çünkü bunlar bizim geleceğimiz, nefes alma yerlerimiz. Çiftçilerimizin taleplerini karşılamamız, hayvancılığı desteklememiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ise Kahramanmaraş’ın tarım, hayvancılık ve turizmle kalkınabileceğine vurgu yaptı.

Başkan Toptaş: “Şehrimiz üretimiyle de ayağa kalkacak”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin derin yaralar açtığını ancak milletçe umudu kaybetmeden yeniden inşa sürecine girildiğini söyledi.

Başkan Toptaş, şöyle konuştu: “Canlarımızı yitirdik, yuvalarımız yıkıldı, işyerlerimiz ve ahırlarımız zarar gördü. Ama biz asla umutsuzluğa kapılmadık. Çünkü biliyoruz ki milletimiz birlik olduğunda, her zorluğun üstesinden gelir. İşte bugün temelini attığımız 86 adet ahır, sadece hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için değil, şehrimizin ekonomisi ve üretim hayatı için de çok kıymetli bir adımdır. Biz, depremin ardından yeniden inşa sürecini sadece binalardan ibaret görmedik. Yaşamın her alanını kapsayan, tarımdan hayvancılığa kadar güçlü bir kalkınma anlayışıyla hareket ediyoruz. Çevrepınar Mahallemizde atılan bu temel, yarınlarımızın daha güçlü, daha güvenli ve bereketli olmasının teminatıdır.”

Toptaş, modern ve sağlıklı ahırların kısa sürede tamamlanarak besicilerin yeniden üretime döneceğini belirterek, “Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza, devletimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Allah bu temeli hayırlı eylesin, Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Konuşmaların ardından dualarla temel atma töreni gerçekleştirildi.