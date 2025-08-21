Gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada çocuklarla birlikte pasta kesildi, tatlılar ve dondurmalar ikram edildi. Öğrencilerin sevinci yüzlerinden okunurken, dernek gönüllüleri minik yüreklerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

DERNEKTEN MANEVİYAT DOLU DESTEK

Ziyarete dair açıklama yapan Dernek Başkanı Yener Yardımcı, Kur’an kurslarını düzenli olarak ziyaret etmeye özen gösterdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Evlatlarımız yalnızca harfleri değil, ahlakı ve maneviyatı da öğreniyor. Onların eğitim yolculuğuna küçük bir moral katkısı sunmak bile bizler için büyük bir mutluluk. Bu nesil, geleceğin vicdanı olacak.”

DİYANET VE STK’LAR EL ELE

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kur’an kurslarında binlerce çocuk dini eğitim alırken, birçok vakıf ve dernek bu sürece gönülden destek veriyor.

Beklenen Cemre Anadolu Derneği de bu misyonla hareket ederek çocukların manevi gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

HER TEBESSÜM BİR UMUT

Ziyarete katılan Dernek Başkanı Yener Yardımcı, çocukların gösterdiği ilgi ve sevginin her şeye bedel olduğunu belirtti:

“O gözlerdeki umut ve neşe tüm yorgunluğumuzu unutturuyor. Bu çocuklar sadece bizim değil, bu milletin de en büyük servetidir.”

GELECEĞE YAPILAN MANEVİ YATIRIM

Dernek, Kur’an kurslarına yönelik bu tür desteklerin artarak süreceğini vurguladı.

İnançlı, duyarlı ve ahlaklı bireylerin yetişmesi için yapılan bu tür ziyaretlerin, toplumun manevi direncini güçlendirmektedir.

TOPLUMUN MANEVİ DİRENCİ: KUR’AN KURSLARININ ÖNEMİ

Beklenen Cemre Anadolu Derneği Başkanı Yener Yardımcı, Kur’an kurslarının sadece dini eğitim veren kurumlar olmadığını, aynı zamanda toplumun manevi direncini güçlendiren, kültürel değerleri yaşatan ve ahlaki erdemleri pekiştiren önemli merkezler olduğunu vurguladı. Yardımcı, “Bu kurslarımız, çocuklarımızın sadece zihinsel gelişimlerine değil, aynı zamanda ruhsal ve ahlaki gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın, milli ve manevi değerlere bağlı, vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz,” dedi.

KÜLTÜREL MİRASIMIZIN KORUYUCULARI

Başkan Yardımcı, Kur’an kurslarının aynı zamanda kültürel mirasımızın korunmasında da önemli bir rol oynadığını belirtti. “Asırlardır süregelen kadim medeniyetimizin temel taşlarından biri olan Kur’an eğitimi, çocuklarımıza sadece harfleri değil, aynı zamanda ecdadımızın bize bıraktığı zengin kültürel mirası da öğretmektedir. Bu sayede çocuklarımız, geçmişleriyle bağ kurarak geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyecektir,” ifadelerini kullandı.

İMANLI NESİLLERİN İNŞASI

Dernek Başkanı Yener Yardımcı, derneklerinin en temel hedeflerinden birinin imanlı nesiller yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Yardımcı, “Bizler, bu topraklarda yetişen her bir evladımızın, Allah sevgisiyle dolu, peygamber ahlakıyla bezenmiş, vatanına ve milletine sadık, duyarlı ve erdemli bireyler olmasını arzu ediyoruz. Bu uğurda yapılan her türlü çalışma, geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır. Kur’an kurslarımızda verilen eğitimler, bu hedefe ulaşmamızda bizlere ışık tutmaktadır,” şeklinde konuştu.

TOPLUMSAL BİLİNCİN YÜKSELTİLMESİ

Yardımcı, dernek olarak sadece Kur’an kurslarına destek vermekle kalmadıklarını, aynı zamanda toplumsal bilincin yükseltilmesi için de çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi. “Toplumumuzun her kesiminde, özellikle de gençlerimiz arasında, dini ve ahlaki değerlere olan bağlılığı artırmak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onlara doğru yolu göstermek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu tür ziyaretler ve destekler, bu bilincin yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır,” dedi.

GELECEĞE UMUTLA BAKAN BİR TOPLUM

Beklenen Cemre Anadolu Derneği’nin Kur’an kurslarına yaptığı bu anlamlı ziyaret, sadece öğrencilere moral vermekle kalmamış, aynı zamanda toplumun manevi değerlere olan bağlılığını ve geleceğe olan umudunu da pekiştirmiştir. Dernek Başkanı Yener Yardımcı’nın vurguladığı gibi, imanlı, ahlaklı ve duyarlı nesillerin yetişmesi, güçlü bir toplumun temelini oluşturmaktadır. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biridir.