Uzun süredir tedavi görmekte olan Emin Ağcakoyunlu, Hakk’ın rahmetine kavuşarak sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Ağcakoyunlu, Osmaniye Asri Mezarlığı’nda dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

ACI HABER İNGİLTERE’YE ULAŞTI

Mesleki kariyerini İngiltere’nin Luton kentinde sürdüren gazeteci Mehmet Ağcakoyunlu, babasının vefat haberini yurt dışında aldı. Bu ani kayıp, Ağcakoyunlu ailesini ve sevenlerini derinden etkiledi. Mehmet Ağcakoyunlu’nun babasına olan düşkünlüğü ve gurbette yaşadığı bu acı, yürekleri dağladı. Ailesi ve dostları, bu zor gününde Mehmet Ağcakoyunlu’ya destek olmak için bir araya geldi.

EMİN AĞCAKOYUNLU’NUN ANISINA

Hayatı boyunca dürüstlüğü, tevazusu ve çalışkanlığıyla tanınan Emin Ağcakoyunlu, çevresinde saygı duyulan bir kişilikti. Ailesine olan bağlılığı ve gösterişten uzak yaşam tarzıyla örnek bir Anadolu insanı olarak anılıyor. Kimseye yük olmadan, kimsenin kalbini kırmadan bir ömür süren merhum Ağcakoyunlu, ardında temiz bir isim ve dua dolu bir miras bıraktı. Vefat haberi, başta Osmaniye ve Kahramanmaraş olmak üzere, Ağcakoyunlu ailesinin yaşadığı her yerde büyük üzüntüyle karşılandı.

Ağcakoyunlu beş yıl öncede annesini kaybetmişti.

TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Emin Ağcakoyunlu’nun vefatının ardından, Türkiye’den ve yurt dışından çok sayıda kişi, gazeteci Mehmet Ağcakoyunlu’ya taziye dileklerini iletti. Sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla gönderilen başsağlığı mesajları, Ağcakoyunlu ailesine büyük teselli oldu. Bu zorlu süreçte gösterilen birlik ve dayanışma, acıların paylaşılmasına vesile oldu.

BAŞSAĞLIĞI VE RAHMET DİLEKLERİ

Merhum Emin Ağcakoyunlu’ya Allah’tan rahmet, başta gazeteci Mehmet Ağcakoyunlu olmak üzere tüm ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Taziye için Mehmet Ağcakoyunlu’nun WhatsApp üzerinden ulaşabileceğiniz telefon numarası...

+44 7845 896957