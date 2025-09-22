Başkan Toptaş, Rıza Tamer için, “Efsane geri döndü demek istiyorum. Kendisi Kahramanmaraş’a her daim sahip çıktı, biz de bundan sonra Kahramanmaraş olarak kendisine her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Onikişubat Belediyesi son olarak büyük bir çıkış yakalayarak gündem olan Kahramanmaraşlı sanatçı Rıza Tamer’ihemşehrileriyle buluşturdu.

EXPO Alanı’nda geniş repertuvarı ve güçlü sahne performansıyla konsere katılan vatandaşların keyifli bir akşam geçirmesini sağlayan Rıza Tamer,hemşehrilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Programın sonunda Başkan Hanifi Toptaş, sanatçıya üzerinde “Rıza Tamer” yazılı Kahramanmaraş İstiklalspor forması ve kente özgü çeşitli hediyeler takdim etti.

Yoğun ilgiyle gerçekleşen konser, hemşehrilerin birlik ve beraberlik içinde geçirdiği, Kahramanmaraş’ın kültürel hayatına renk katan anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yerini aldı.

“Efsane şehrine geri döndü”

Programda Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da sahneye çıkarak katılımcıları selamladı ve Rıza Tamer’e teşekkürlerini iletti. Başkan Toptaş, Tamer’in Kahramanmaraş’a olan bağlılığını her fırsatta dile getirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Konserimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli sanatçımız, hemşerimiz Rıza Tamer’e de memleketine hoş geldin diyorum. Genç arkadaşlarımız var, belki onlar Rıza Tamer’i birkaç aydır tanıyordur ama özellikle bizim jenerasyon çok iyi bilirler. Kendisini çok daha eskiden tanıyoruz, biliyoruz. Hayatta yaşadığımız zorluklar hepimizi çok daha güçlü hale getiriyor, onun da yaşadığı zorluklar bugün kendisinin çok daha güçlü bir sanatçı olmasına vesile oldu. Efsane geri döndü demek istiyorum. Genciz ama daha genç olduğumuz dönemlerde ben kendisiyle ilgili hep şunu hatırlıyorum, bulunduğu her platformda Kahramanmaraşlı olmasıyla övündüğünü ve Kahramanmaraş’ı ağzından düşürmediğini biliyorum ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisi Kahramanmaraş’a her daim sahip çıktı, biz de bundan sonra Kahramanmaraş olarak kendisine her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu davetimizi kırmadığı için çok teşekkür ediyorum.”

“Acılarımızın taze olduğu dönemde ben de sokakta bir hayat mücadelesi veriyordum”

Başkan Toptaş’ın takdiminin ardından tekrar şarkılarına devam eden Rıza Tamer, uzun yıllar sonra memleketinde konser vermenin heyecanını dile getirdi. Duygusal anlar yaşayan sanatçı, Kahramanmaraşlı hemşehrilerine şu sözlerle seslendi:“Kahramanmaraş’ta olmak çok güzel bir duygu. Kahramanmaraş’ın bir evladı olarak yıllar sonra yine burada konser vermek benim için onur verici. Allah bütün sanatçılarımıza kendi memleketimde böyle gururlu, böyle harika bir organizasyonda müzik yapmayı nasip etsin. Yani özlem duyduğumuz şeyler tabii ki bütün her şey anılarda gizli. Benim de çocukluğum burada geçti, liseyi burada okudum. Sonra üniversiteye İstanbul’a gittim. Tabii ki anılarımız biraz depremden sonra kaybolmuş. Herkese de bu açıdan sabırlar diliyoruz. Çok çok önce gelmek isterdim, acılarımızın taze olduğu dönemde ben de sokakta bir hayat mücadelesi veriyordum. Ama kısmet bugüneymiş, geldik. Biraz anılarımız kaybolmuş ama herkese sabırlar diliyoruz. Herkesin acılarını paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun diyoruz. İnşallah bugünler geride kalacak, bugün de her şeyi unutup güzel bir gün geçireceğiz hep beraber.”

“Kahramanmaraş’ı çok seviyorum”

Kentin lezzetlerinden de bahseden Rıza Tamer, Kahramanmaraş mutfağına duyduğu özlemi esprili bir dille dile getirerek şöyle konuştu:

“Valla şöyle kadrajı indirirseniz zaten benim göbeğimden anlarsınız. Lezzetler konusunda muhteşemdi. Yani biliyorsunuz bizim paçamızın dünyada eşi benzeri yoktur. Dondurmamız. Ondan sonra, şimdi bir de Rıza Tamer’imiz oldu Allah’ın izniyle. Kahramanmaraş’ı çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda yine buluşacağız. Bugün zaten sıkı bir konser hazırlığı yaptık orkestrayla birlikte. Uzun zamandır çalışıyoruz. Ekim ayı itibarıyla orkestra konserlerimiz de başlıyor. İlk denememizi inşallah Kahramanmaraş’ta başlattık. Ondan sonra da geniş orkestralarla devam edeceğiz müzik hayatımıza. Değerli Onikişubat Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş, genç, dinamik bir başkanımız. Allah razı olsun, bizi davet ettiler ve böyle güzel, büyük bir organizasyon düzenlediler. Ses, ışık, platform, alan her şey muhteşem. Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz bizi Kahramanmaraşlılarla buluşturduğu için.”