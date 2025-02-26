Danışmanlık hizmetinde faydalanmak isteyen gençler, Büyükşehir’in internet sitesinden çevrimiçi randevu alabiliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gençlere yönelik proje ve desteklerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 15 – 30 yaş arasındaki gençlere yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunulacak. Psikolojik iyi oluşun desteklenmesi amacıyla başlatılan bu hizmet, gençlerin duygu durumlarını yönetmelerine, stresle başa çıkmalarına ve psikolojik dayanıklılıklarını artırmalarına katkı sağlayacak. Alanında uzman danışmanlar tarafından verilecek olan bireysel danışmanlık hizmeti, gençlerin karşılaştıkları çeşitli psikolojik ve duygusal sorunlarla baş etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Randevu Sistemiyle Ücretsiz Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık hizmeti, 3 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlayacak ve her hafta Pazartesi günleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sunulacak. Danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen gençler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/02/26/psikolojik-danismanlik-hizmeti-randevu-formuadresi üzerinden çevrimiçi randevu alarak hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek.