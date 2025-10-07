Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla başlattığı “Muhtarlar Buluşması”na hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda programın yeni durağı Pazarcık oldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ yetkilileri katıldı. Toplantıda, mahallelerin altyapı eksikliklerinden sosyal hizmet taleplerine kadar birçok konu masaya yatırıldı. Muhtarlar, bölgelerindeki öncelikli ihtiyaçları ve çözüm bekleyen sorunları doğrudan ilgililere aktarma fırsatı buldu.

“Çözüm Önerilerini Birlikte Geliştiriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, “Her mahallemizin kendine özgü ihtiyaçları var. Bu buluşmalar sayesinde sorunları yerinde dinliyor, çözüm önerilerini birlikte geliştiriyoruz. Muhtarlarımız, yerel yönetimin sahadaki en güçlü temsilcileridir. Onların katkılarıyla Kahramanmaraş’ımızı daha yaşanabilir, daha dirençli ve daha kapsayıcı bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Pazarcık için önümüzdeki dönemde planlanan yatırımları muhtarlarımızla birlikte şekillendiriyoruz” diye konuştu.