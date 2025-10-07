2025 Aile Yılı kapsamında aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen etkinlikte, 50 yıl ve üzeri süredir evliliklerini sürdüren 23 çift, “Aktif Yaşıyoruz, Aktif Yaşlanıyoruz” mottosuyla Konya ve Nevşehir’e kültür gezisine götürüldü.

Mevlana Şehrinde Huzur Dolu Bir Yolculuk

Gezinin ilk durağı, hoşgörünün ve sevginin simgesi Konya oldu. Rehber eşliğinde düzenlenen turda çiftler; Mevlana Müzesi, Sultan Selim Camii, Şems-i Tebrizi Camii, Tarihi Bedesten, Şerafeddin Camii ve Tarihi Mevlana Caddesi gibi şehrin önemli kültürel ve manevi noktalarını ziyaret etti. Yarım asrı aşkın süredir birlikteliklerini sürdüren çiftler, gezi boyunca Konya’nın tarihî atmosferinde keyifli anlar yaşadı. Konya programının ardından çiftler, dönüş yolunda Nevşehir’in Göreme ve Avanos ilçelerini de ziyaret etti. Doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanında ilgi gören Kapadokya’da vakit geçiren katılımcılar, organizasyon için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.