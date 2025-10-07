Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Göksun Terminali’nde gerçekleştirilen kapsamlı yenileme ve modernizasyon çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje ile terminal binası hem mimari hem de işlevsel açıdan baştan sona yenilendi. 15 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla hayata geçirilen çalışma, Göksun Terminali’ni çağın gereksinimlerine uygun, modern ve konforlu bir ulaşım merkezi haline getirdi.

Güvenli, Konforlu ve Modern Ulaşım Noktası

Yapılan güçlendirme ve modernizasyon çalışmalarıyla terminal binasının statik dayanımı artırılırken, yolcular için daha güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuldu. Proje kapsamında; bilet satış gişeleri, yolcu bekleme salonları, dinlenme alanları, sosyal donatılar, şebeke hatları ve aydınlatma sistemleri tamamen yenilendi. Böylece hem iç mekân kullanım kalitesi yükseltildi hem de yolcu deneyimi üst seviyeye taşındı. Terminalin dış alanları da proje kapsamında baştan sona elden geçirildi. Otopark alanları düzenlenerek araç ve yaya trafiğinde güvenlik ile işlevsellik artırıldı. Düzenli trafik akışıyla birlikte yolcu iniş-biniş alanlarında da rahatlık sağlandı.

Vatandaş ve Esnaftan Teşekkür

Göksun terminalinde faaliyet gösteren esnaflar, yapılan yenilemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Otogar esnaflarından Kubilay Çirkin, “Depremde büyük hasar alan binamız, Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde tamamen yenilendi. Yeni yüzüyle otogarımız bizleri çok mutlu etti” dedi. Yolcu taşımacılığı yapan Emrah Deniz Avcı ise, “Depremden sonra otogarımızın durumu kötüydü, şimdi her alanı güzel bir şekilde yenilendi”ifadelerini kullandı. Yolculardan Nuh Andırınlı da, “Haftada birkaç sefer geliyoruz Göksun’a. Otogarımızın önceki hâline göre çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Otobüs giriş çıkışları ve verilen hizmet mükemmel” dedi. Göksun Şoförler Odası Başkanı İsa Güngör, “Fırat Görgel Başkanıma çok teşekkür ederim. Yolcularımız artık mağdur olmuyor, çok nezih bir ortam oluşturuldu. Emeği geçen herkese minnettarız” diye konuştu.

“Göksun’un Ulaşım Altyapısını Geleceğe Hazırladık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın tüm ilçelerinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli seyahat etmesini sağlamak en önemli önceliklerimizden biri. Bu doğrultuda Göksun Terminali’nde başlattığımız güçlendirme ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunduk. 15 Milyon TL’yi aşan bir yatırımla terminalimizi baştan sona modernize ettik. Artık hemşehrilerimiz daha konforlu bekleme alanlarında seyahat öncesi vakit geçirebilecek, esnafımız da çok daha düzenli bir ortamda hizmet verecek. Dış alanlarıyla birlikte Göksun’a yakışır bir ulaşım merkezi oluşturduk. Yenilenen terminalimizin Göksun’a ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.