Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik akışını iyileştirmek amacıyla yürüttüğü yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Edebiyat Yolu’ndan Göksun’a girişte yer alan kavşakta gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında, kavşakta kapsamlı bir trafik düzenlemesi yapıldı. Özellikle Kahramanmaraş’tan Göksun ve Kayseri istikametine seyreden araçların geçişlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla bölgeye yeni bir geçiş hattı eklendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Kahramanmaraş’tan Kayseri yönüne ilerleyen sürücüler trafik ışıklarında beklemeden doğrudan geçiş yapabiliyor. Böylece hem araç bekleme süreleri en aza indirilirken hem de trafik ışıklarında meydana gelen yığılmaların önüne geçilmiş oldu. Sürücülerin güvenli ve akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlayan yeni sistem, bölge trafiğine önemli bir rahatlama getirdi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kavşakta gözle görülür bir akışkanlık sağlanırken, sürücüler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kahramanmaraş’tan Göksun ve Kayseri yönüne seyahat eden vatandaşlar, trafik ışıklarında beklemeden geçiş yapabilmenin büyük kolaylık sağladığını belirterek, çalışmalardan dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.