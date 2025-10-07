Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşların yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi (SP) Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Serebral Palsi hastalarını evlerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, hastalarla yakından ilgilenen Ayşe Taşkıran ve ekipler, ailelerle de sohbet ederek hem moral desteğinde bulundu hem de ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyaretler sırasında Serebral Palsi hastalarına özel tertibatlı tekerlekli sandalyeler hediye edildi. Sağlanan destekten büyük memnuniyet duyan SP hastaları ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Fırat Görgel’e teşekkür ederek, yapılan bu anlamlı hizmetin hayatlarını kolaylaştırdığını ifade ettiler.

“Özel Gereksinimli Vatandaşlarımızın Yanında Olmayı Sürdüreceğiz”

Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, “6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında ailelerimizi ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’in selamlarını iletiyoruz. Aynı zamanda özel tertibatlı tekerlekli sandalyemizi hediye ediyoruz. Buradaki amacımız, ailelerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve SP hastası çocuklarımızın daha fazla sosyalleşebilmesini sağlamak. Onların dışarıya çıkabilmesi, gezilere katılabilmesi, hayata daha aktif dahil olabilmesi bizim için çok kıymetli. Hem bu farkındalığı artırmak istiyoruz hem de bu çocuklarımızın azmi hepimize umut veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Fırat Görgel Başkanımız öncülüğünde özel gereksinimli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.