Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine hitap eden çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşları da her alanda desteklemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen “Bir Başka Orkestra”, sanatın birleştirici gücüyle özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatı sunuyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Açık Sahne Sanat Akademisi iş birliğiyle kurulan orkestra, yeni dönem için yeni sesler arıyor. Hayatın her alanında azim ve kararlılıkla engelleri aşan özel gereksinimli bireyler, bu projeyle birlikte müzik sahnesinde kendilerini ifade etme imkânı bulacak. Başvurular çevrimiçi olarak 29 Eylül Pazartesi gününe kadar https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/09/22/bir-baska-orkestra-basvuru-formu internet adresinden yapılabilecek.

Ön Seçmeler 30 Eylül’de NFK Kültür Merkezi’nde

Orkestraya katılmak isteyen ve sesine güvenen tüm yetenekli bireyler davet edilirken, ön seçmeler 30 Eylül Salı günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapılacak. Adaylar burada yeteneklerini sergileyerek KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tekgül şefliğinde sahne alacak bu özel sanat topluluğunun bir parçası olma fırsatı yakalayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Bir Başka Orkestra”nın, özel gereksinimli bireylerin toplumla daha güçlü bağlar kurmalarına katkı sağlamayı amaçladığı vurgulandı.