Dünya genelinde akademisyenlerin bilimsel üretkenlikleri ve etki gücü dikkate alınarak oluşturulan bu listede; yayınların kalitesi, yayımlandıkları dergilerin etki değeri, atıf sayıları, patentler, h-indeksi ve hm-indeksi gibi kriterler üzerinden kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. 22 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalında gerçekleştirilen inceleme sonucunda, alanında en etkili bilim insanları belirlenirken, KİÜ’lü akademisyen Hakan Açıkgöz de “Yıllık Etki” kategorisinde listede yer almayı başardı.

REKTÖR BAKAN’DAN AÇIKGÖZ’E TEBRİK:

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Doç. Dr. Hakan Açıkgöz’ün elde ettiği uluslararası başarının, yalnızca bireysel bir gurur kaynağı değil; aynı zamanda KİÜ’nün bilimsel üretkenliği ve küresel ölçekteki görünürlüğünü güçlendiren önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bakan şöyle konuştu:

“Değerli hocamızın böylesine prestijli bir listede yer alması, üniversitemiz adına büyük bir onurdur. Bu başarı, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin akademik vizyonunu ve bilim dünyasındaki yükselen değerini bir kez daha ortaya koymaktadır. Hocamızı tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılarının devamını diliyorum.”