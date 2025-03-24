KSÜ ve KİÜ’den öğrenci topluluğu temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı program, muhabbet dolu bir atmosfere sahne oldu.

Ramazan ayının manevi havasını tüm şehre yaymak adına çeşitli noktalarda iftar programları düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu kez üniversiteli gençleri iftar sofrasında buluşturdu.

Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen organizasyonda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden öğrenci topluluğu temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi.

İftar programına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ve KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan da katıldı. Ramazan bereketinin hep birlikte yaşandığı sofrada öğrencilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, gençlerin sorularını da içtenlikle yanıtladı.

Program boyunca samimi sohbetler ve fikir alışverişleriyle dolu bir ortam oluştu. Öğrenciler, böylesi anlamlı bir buluşmaya vesile olan Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.