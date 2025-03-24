Başkan Görgel, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle İçmeler bölgesinde nitelikli bir dönüşüm projesi hayata geçecek. TOKİ iş birliğiyle geniş kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapacağız. Bu projeyle İçmeler yeniden cazibe merkezi olacak” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayında birlik ve beraberliği artırmak amacıyla başlatılan “İlçemde İftar Var” programının 8’inci durağı Ekinözü oldu. Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi ve kukla gösterisi gibi etkinliklerle çocuklardan yetişkinlere herkes Ramazan’ın manevi iklimini doyasıya yaşadı.

Şehir Protokolü Ekinözülülerle İftar Yaptı

İftar programına; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan da katıldı. Vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak iftar yapan Başkan Görgel, masaları tek tek gezerek katılımcılarla sohbet etti. Ekinözü halkıyla buluşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Görgel, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu tüm ilçelerde yaşatmak istediklerini söyledi.

“İçmeler Bölgesini İhya Edeceğiz”

Ekinözü’nün simgesi haline gelen İçmeler bölgesine yönelik önemli bir projeyi katılımcılarla paylaşan Başkan Görgel, “Ekinözü’müzün merkezine çok güzel bir rezerv alan inşa ediliyor. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle İçmeler bölgesinde nitelikli bir dönüşüm projesi hayata geçecek. TOKİ iş birliğiyle geniş kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapacağız. Bu projeyle İçmeler yeniden cazibe merkezi olacak” dedi.

“11 Ayda Ekinözü’ne Ciddi Yatırımlar Kazandırdık”

Göreve geldikleri günden bu yana ilçeye önemli yatırımlar kazandırıldığını belirten Görgel, “11 aylık sürede Ekinözü’nde hem alt hem de üstyapı yatırımlarını hızla hayata geçirdik. Atıksu Arıtma Tesisi inşasında sona geldik. 685 Milyon TL’lik yatırımla kurulan Entegre Atık Tesisi, Ekinözü başta olmak üzere kuzey ilçelerimize hizmet verecek. Asfalt Üretim Tesisimizle ulaşım sorunlarını çözüyoruz. Ayrıca Ekinözü’nde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize 3 Milyon TL’nin üzerinde destek sağladık” ifadelerini kullandı.

“Ekinözü’nün Turizm Potansiyeli Artacak”

Programa katılan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise yaptığı konuşmada, Ekinözü’nün kendileri için özel bir yeri olduğunu vurguladı. Kirişci, “İçmeler bölgesinin yeniden cazibe merkezi haline gelmesi için Sayın Bakanımız Murat Kurum gerekli talimatları verdi. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Ekinözü’nün turizm potansiyeli katlanarak artacak. İlçemiz sadece yerel değil, ulusal çapta da tanınan bir destinasyon haline gelecek” dedi.