İddianamede, Özgür Çelik’in kazanması için delegelere para teklif edildiği, ses kayıtlarıyla belgelenen rüşvet pazarlıkları ve belediye imkanlarının kullanıldığına dair şok edici detaylar yer alıyor.

SORUŞTURMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN SES KAYITLARI

Başsavcılığa sunulan bir CD içerisindeki ses kayıtları, skandalın merkezini oluşturuyor. Bilirkişi incelemesiyle gerçekliği teyit edilen kayıtlarda, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin ÇIRAK, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY ve Beykoz’dan iki il delegesinin yaptığı iddia edilen konuşmalar bulunuyor. Kayıtlarda, Özgür Çelik’in il başkanı seçilmesi için delegelere “destek olunması” gerektiği açıkça ifade ediliyor.

ŞOK EDEN PAZARLIK: 150 BİN TL’Yİ AZ BULDULAR, 750 BİN TL İSTEDİLER!

Soruşturma dosyasına giren en çarpıcı iddia ise delegelerle yapıldığı öne sürülen para pazarlığı oldu. Ses kayıtlarına göre, iki il delegesine Özgür Çelik’e oy vermeleri karşılığında 150.000 TL teklif edildi. Ancak delegelerin bu rakamı yetersiz bularak, üç kişi için toplam 750.000 TL talep ettikleri iddia ediliyor. Bu pazarlık, seçimin kaderinin parayla değiştirilmeye çalışıldığına dair ciddi şüpheler doğuruyor.

ŞÜPHELİLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ: KRİMİNAL RAPORLAR İDDİALARI DOĞRULADI

Savcılık, ses kayıtlarındaki şahısların kimliklerini titiz bir çalışmayla belirledi. Konuşmalarda geçen “Porsche Panamera sahibi müteahhit”, “yeni evli” ve “futbol kulübü yardımcı başkanı” gibi ifadelerden yola çıkılarak şüphelilerin Fahrettin ÇIRAK, Veli GÜMÜŞ ve Uğur GÖKDEMİR oldukları tespit edildi. Kriminal raporlar da Fahrettin ÇIRAK’ın sesinin kayıtlardaki sesle büyük oranda eşleştiğini ortaya koydu.

İTİRAF GİBİ İFADELER: “PARAYI ÖZGÜR ÇELİK GÖNDERDİ, BELEDİYE ARAÇLARI TAHSİS EDİLDİ”

Soruşturma kapsamında ifade veren tanık Emirhan AKÇADAĞ‘ın beyanları, iddiaları daha da güçlendirdi. Akçadağ, Özgür Çelik’in başkan seçildikten sonra kendisine ve arkadaşlarına Beşiktaş Belediyesi’nden araçlar tahsis edildiğini belirtti. En kritik ifadesi ise, “Fahrettin ÇIRAK’ın getirdiği parayı kendisini yanına gönderen kişinin Özgür ÇELİK olduğunu Veli GÜMÜŞ’ten duydum” oldu. Bu beyanlar, para trafiğinin doğrudan il başkanlığı seçimiyle bağlantılı olduğu iddialarını kuvvetlendiriyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI: GÖZLER ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDE

Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılık suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlanarak dava açıldı. Delil dosyasında ses kayıtları, bilirkişi ve kriminal raporlar, HTS kayıtları ve tanık ifadeleri gibi çok sayıda kanıt bulunuyor. Kamuoyu şimdi, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan bu kritik davanın sonucunu ve siyasi yankılarını merakla bekliyor.