Hak sahibi olmayanlar fahiş kiralarla baş başa bırakılırken, ayrıcalıklı kişilerin konteyner kentlerde kalmaya devam etmesi kamu vicdanını kanatıyor. Vatandaşlar, usulsüzlüklere göz yuman kamu personelleri hakkında soruşturma açılmasını ve Valiliğin acilen duruma el koymasını istiyor.

DEPREMZEDEYE İKİNCİ YIKIM: 20.000 TL’YE VARAN KİRA ÇİLESİ

6 Şubat depremlerinin yaraları sarılmaya çalışılırken, konteyner kentlerde yaşayanlar için zorlu bir süreç başladı. Hak sahipliği olmadığı tespit edilen depremzedeler, barındıkları konteynerlerden çıkarılarak kiralık evlere yönlendiriliyor. Ancak bu durum, bölgede yeni bir krizi ateşledi. Kahramanmaraş’ta kiraların 10.000 TL ile 20.000 TL arasında değişmesi, asgari ücretle geçinen bir ailenin gelirinin neredeyse tamamını barınmaya ayırması anlamına geliyor. Bu durum, depremzedeler için adeta ikinci bir yıkım oldu.

ÇİFTE STANDART İSYANI: “BU TORPİLLİLERİ KİM KORUYOR?”

Bir yanda on binlerce insan fahiş kiraların altında ezilirken, diğer yanda kamuoyuna yansıyan iddialar büyük bir adaletsizliği gözler önüne seriyor. İddialara göre, hak sahibi olmayan onlarca kişi konteynerlerden çıkarılırken, “torpilli” olarak nitelendirilen bazı isimler barınma haklarını usulsüzce kullanmaya devam ediyor.

Serap K. Vakası: Dulkadiroğlu Kaymakamlığında görevliyken usulsüz şekilde 15 konteyneri kiraya verdiği ve bu durumun mahkeme kayıtlarına geçtiği iddia edilen Serap K.’nın, kurumla ilişiği kesilmesine rağmen hâlâ Havalimanı Konteyner Kent’te ikamet etmesi tepkilerin odağında.

Halil İbrahim İ. Örneği: TYP kapsamında 9 aylık çalışma kuralı hiçe sayılarak üç dönem üst üste aynı kurumda işe alındığı belirtilen Halil İbrahim İ.’nin, konteyner kentte bir yönetici gibi davranması, bölgedeki infiali daha da artırıyor.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ KURUMLAR VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANANLAR ARAŞTIRILSIN!”

Yaşanan skandallar, gözleri konteyner kentlerin yönetiminden sorumlu olan AFAD ve kaymakamlıklara çevirdi.

Hem konteyner kentte yaşayan hem de ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar, bu çifte standardın tesadüf olmadığını, AFAD ve kaymakamlıklar içinde bu şahısları koruyan kamu personellerinin olduğunu iddia ediyor.

Vatandaşlar, başta AFAD olmak üzere, görevini kanun ve nizamdan yana değil, torpil ve ayrımcılıktan yana kullanan tüm görevliler hakkında kapsamlı bir soruşturma açılmasını talep ediyor. En büyük beklenti ise Kahramanmaraş Valisi’nin sürece doğrudan müdahil olarak bu iddiaların üzerine gitmesi yönünde.

İHBAR YAĞIYOR: İSİM VE KONTEYNER NUMARALARIYLA LİSTELER HAZIR!

Haber merkezimize ulaşan sayısız ihbar, sorunun birkaç kişiyle sınırlı olmadığını kanıtlıyor. İddialara göre, kendi evleri olan bazı vatandaşlar ve hatta kamu görevlileri, bir yandan konteynerleri ve kamu prefabriklerini işgal ederken, diğer yandan kendi evlerini fahiş fiyatlarla kiraya vererek haksız kazanç elde ediyor.

Vatandaşların sabrı tükenmiş durumda. Yetkililere, “Eğer bu adaletsizlik giderilmezse, hak sahibi olmamasına rağmen konteynerlerde kalanların isimlerini ve kaldıkları konteyner numaralarını tek tek kamuoyuyla paylaşmaya hazırız” mesajını iletiyorlar. Haber kanalımıza ulaşan bilgiler de bu ihbarları doğrular nitelikte olup, usulsüzlük yapan kişilere ait detaylı listelerin vatandaşların elinde bulunduğunu göstermektedir.

DEVLETİN VİCDANI DEVREYE GİRMELİ

Depremzedelerin barınma hakkını gasp edenlere ve onlara göz yumanlara karşı kamuoyunun öfkesi büyüyor. Vatandaşların tek bir talebi var: “Depremzedelerin hakkını yiyen kim varsa ifşa edilsin, torpillilere göz yumulmasın!”

Bu çifte standart, depremin açtığı fiziksel yaralardan daha derin manevi yaralar açmaktadır. Devletin ve adaletin, depremzedenin yanında olduğunu göstermesi için acil ve kararlı adımlar atması bekleniyor.