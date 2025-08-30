Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, fuar takviminin en unutulmaz etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Ağustos Fuarı, final gününe yaklaşırken birbirinden özel etkinliklerle şehre renk katmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda fuarın en coşkulu gecelerinden birine Karadeniz müziğinin güçlü sesi Resul Dindar imza attı. KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen konsere on binlerce müziksever katılırken, alan adeta bir şenlik havasına büründü.

Karadeniz’in sevilen sanatçısı Resul Dindar, kendine has yorumu, güçlü sahne enerjisi ve sıcak tavırlarıyla dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Dindar, konserde “Hiç”, “SevduğumDiyeceğum”, “Ya Ben Anlatamadum”, “Doldum Dolana Kadar” ve “Nayino” gibi Karadeniz müziğinin sevilen eserlerini seslendirerek hayranlarını mest etti. Geniş repertuvarı ile izleyenlere müzik ziyafeti sunan sanatçı, şarkılara eşlik eden binlerce dinleyiciden sık sık büyük alkış aldı. Gecenin finaline doğru sahne enerjisini daha da yükselten Resul Dindar, Karadeniz’in oyun havalarını peş peşe seslendirdi. Hem horon tepen hem de dinleyicileri ayağa kaldırarak horona dâhil eden sanatçı, KAFUM’u dev bir kemençe diyarına çevirdi. Kahramanmaraşlı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, fuar takviminin en unutulmaz etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı.