Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Toptaş, “Ecdadımızın 30 Ağustos 1922’de kazandığı bu büyük zafer, asil milletimizin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanıdır. Ağustos, biz Türk’lerin zafer ayıdır, zaferlerimiz kutlu ve daim olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Başkan Toptaş, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan yaktığı bağımsızlık meşalesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos, milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun, şahlanışının ve ezelden ebede sürecek bağımsızlığının ilanıdır. Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de vatanını canından aziz bilmekte, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de karada, denizde ve havada bu kutlu mirası kahramanca korumaktadır. Bizlere düşen görev, ecdadımızın emanet ettiği aziz vatanımızı ilelebet muhafaza etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Türk milletimizin ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gönülden kutluyorum.”

Ahir Dağı’nda dünyanın en büyük Türk Bayrağı, gökyüzünde Savaşan Şahinler!

Onikişubat Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel unutulmaz bir etkinlik hazırladı. Ahir Dağı’nın zirvesine nakış gibi işlenen dünyanın en büyük Türk bayrağı, gökyüzünde kahraman ordumuzun gücünü simgeleyen Savaşan Şahinler Filosu’nun selamlama uçuşu ile taçlanacak.

30 Ağustos günü saat 15.30 – 16.00 arasında gerçekleşecek olan gösteri uçuşu, Kahramanmaraş’ın birçok noktasında aynı anda izlenebilecek. İstiklalspor’un karşılaşmasında tribünleri dolduran taraftarlar, Madalyalı Kavşak’ta toplanan vatandaşlar, Abdülhamit Han Camii çevresinde bayram coşkusuna ortak olan kalabalıklar ve EXPO Alanı’nı dolduracak misafirler bu tarihi anı gökyüzünden takip edebilecek. En özel görüntüler ise hiç kuşkusuz Ahir Dağı’nın zirvesinde, şanlı bayrağımızın işlendiği yerde yaşanacak.

Başkan Toptaş’tan davet

Tüm vatandaşları bu anlamlı gösteriye davet eden Başkan Toptaş, “30 Ağustos’un gururunu ve şanlı ordumuzun kudretini gökyüzünde de izleyeceğiz. Gelin hep birlikte Ay-Yıldızlı bayrağımızı ve kahraman ordumuzu selamlayalım. Bu büyük zaferin 102. yılında, birliğimizin ve beraberliğimizin nişanesi olan şanlı bayrağımız göklerde dalgalanırken hep birlikte tek yürek olalım” ifadelerini kullandı.