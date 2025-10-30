Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet’in coşkusu, binlerce öğrencinin sesiyle yankılandı. Merkez Spor Kompleksi’nde düzenlenen “Cumhuriyet’in 1000 Sesi” adlı özel konser, Ay Yıldızlı kıyafetleriyle sahneye çıkan gençlerin dev korosu eşliğinde unutulmaz bir kutlamaya dönüştü.

Programa, Vali MükerremÜnlüer, Tümgeneral Ahmet Gülmüş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, veliler ve öğrenciler katıldı. Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Tekgül ve Oğuz Canlı yönetiminde sahne alan öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı.

“Gençlerimizle Güçlü Yarınlara Yürümeye Devam Edeceğiz”

Gençlerin coşkusunun, birlik ve beraberlik duygusunu en güçlü şekilde yansıttığını vurgulayan Başkan Fırat Görgel, “Cumhuriyetimizin 102. yılını, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sesiyle kutlamak bizim için büyük bir onur. Bu coşkuyu bizlere yaşatan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş olarak Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya, gençlerimizin enerjisiyle daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.