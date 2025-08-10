Kahramanmaraş’ta atılan tarihi bir adım, Türkiye’nin depremle sarsılan bölgelerinde sürdürülebilir bir iş hayatı inşa etme vizyonunu gerçeğe dönüştürmek üzere. İşçi Haklarını Koruma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile MS OSGB Danışmanlık Eğitim Akademi arasında imzalanan stratejik iş birliği protokolü, sadece işçi haklarını güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda depremden etkilenen vatandaşlarımızın mesleki yeterliliklerini artırarak toplumsal iyileşmeye ve ekonomik kalkınmaya ivme kazandırıyor. Bu protokol, ulusal çapta bir model teşkil etme potansiyeliyle dikkat çekiyor.

İNSANİ BİR MESELE OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DEPREM BÖLGELERİNE ÖNCELİK

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yaşanan yıkım, sadece fiziki altyapıyı değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik dokuyu da derinden etkiledi. Bu zorlu süreçte, deprem bölgelerinde iş hayatının yeniden canlandırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, derneğimiz için insani bir sorumluluk olarak kabul edilmektedir. İşçi Haklarını Koruma Derneği olarak, depremzede kardeşlerimizin iş hayatına adaptasyonunu kolaylaştırmak, mesleki becerilerini geliştirmek ve onlara güvenli bir gelecek sunmak adına üzerimize düşeni yapma kararlılığındayız. Bu kapsamda, hem işçi kardeşlerimize hem de işverenlerimize yönelik titizlikle hazırlanan eğitim ve sertifikasyon hizmetleri, iş haklarını koruma derneğimiz aracılığıyla sunulacaktır.

EĞİTİMLİ BİREY, GÜÇLÜ TOPLUM: KAPSAMLI DESTEK PROGRAMLARI

“Eğitimli birey, güçlü toplum” ilkesiyle yola çıkılan bu protokol, çalışanların sosyal, psikolojik ve hukuki bakımdan çok yönlü olarak desteklenmesini hedeflemektedir. Dernek bünyesinde sunulacak hizmetler, deprem bölgelerindeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmıştır:

• Mesleki Eğitimler ve Sertifikalı Programlar: İş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, kişisel gelişim ve afet sonrası psikolojik dayanıklılık gibi alanlarda düzenlenecek programlarla çalışanların yetkinlikleri artırılacak, yeni meslek edinmeleri veya mevcut mesleklerinde uzmanlaşmaları sağlanacaktır. Özellikle deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

• Psikolojik ve Sosyal Danışmanlık: Depremin yol açtığı travmalar, mobbing ve iş stresi gibi konularda profesyonel psikolojik destek ve sosyal danışmanlık hizmetleri sunularak çalışanların ruhsal sağlığı korunacak ve iş hayatına uyum süreçleri desteklenecektir.

• Aile Rehberliği: Aile içi iletişim, sosyal uyum ve yaşam dengesi üzerine rehberlik hizmetleri ile çalışanların aileleriyle birlikte daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedeflenmektedir. Bu hizmetler, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek ve ailelerin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacaktır.

• Hukuki Bilinçlendirme: İşçilerin haklarını öğrenmeleri, korumaları ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için kapsamlı farkındalık eğitimleri verilecektir. Bu eğitimler, iş hukukundaki güncel gelişmeleri de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.

Tüm bu hizmetler, kamu yararı gözetilerek, yasal düzenlemelere uygun ve şeffaf bir biçimde sunulacaktır. Amacımız, deprem bölgelerindeki her bir bireyin, iş hayatında hak ettiği değeri görmesini ve güvenle çalışmasını sağlamaktır.

EĞİTİM VE BELGELENDİRME: TÜRKİYE GENELİNDE ULAŞILABİLİR BİR MODEL

Bu protokol kapsamında sunulan eğitim ve belgelendirme hizmetleri, sadece Kahramanmaraş ile sınırlı kalmayacak, tüm yurtta bu hizmetlerin İşçi Haklarını Koruma Derneği il başkanlıkları ve ilçe temsilcilikleri aracılığıyla interaktif olarak ve birebir eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır. Özellikle dezavantajlı bölgelerde bilgiye erişimi kolaylaştıracak bu sistem, nitelikli iş gücünün ülke genelinde yaygınlaşmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. İşyerleri, sanayi kuruluşları ve üretim tesisleri de ihtiyaç duydukları eğitimleri doğrudan dernek üzerinden talep edebileceklerdir. Bu yaklaşım, hem işveren hem de çalışanlar için sürdürülebilir ve etkin bir çözüm sunarak, kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasına da katkı sağlayacaktır.

Başta Anadolu sermayesinin öncü kuruluşları olmak üzere tüm fabrika, kurum ve işletmeler; bu hizmetlerden uygun koşullarda faydalanarak kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını daha da güçlendirebilecek, böylece toplumsal kalkınmaya aktif olarak destek verebileceklerdir.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) ONAYLI BELGELENDİRME HİZMETLERİ

Protokol kapsamında sunulan MYK onaylı belgelendirme hizmetleri, iş gücünün niteliğini artırarak istihdam edilebilirliği güçlendirecektir. İşte bazı önemli sektörlerde sunulan belgelendirme alanları:

İNŞAAT SEKTÖRÜ

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde hayati öneme sahip olan inşaat sektöründe, güvenli ve nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç göz önüne alınarak aşağıdaki belgelendirmeler sunulmaktadır:

• İnşaat İşçisi (Seviye 2)

• Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

• Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

• Betonarme Demircisi (Seviye 3)

• Duvarcı (Seviye 3)

• Isı Yalıtımcısı (Seviye 3)

• İnşaat Boyacısı (Seviye 3)

• İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3)

• Seramik Kaplamacısı (Seviye 3)

• Sıvacı (Seviye 3)

• Su Yalıtımcısı (Seviye 3)

• Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

• PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3)

TİCARET SEKTÖRÜ

Ekonomik canlanmanın önemli bir parçası olan ticaret sektöründe de nitelikli danışmanlara ihtiyaç duyulmaktadır:

• Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4 ve 5)

• Emlak Danışmanı (Seviye 4)

• Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5)

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK

Deprem bölgelerine insani yardım ve lojistik desteğin kesintisiz sağlanması için ulaştırma sektöründeki profesyonellerin yetkinliği büyük önem taşımaktadır:

• Servis Aracı Şoförü

• Taksi Şoförü

• Minibüs Şoförü

• Kamyon Şoförü

• Motosikletli Kurye (Seviye 3)

KAPSAMLI EĞİTİM, SAĞLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MS OSGB ve MS Akademi iş birliğiyle sunulan bu hizmetler, çalışanların sadece mesleki değil, aynı zamanda sağlık ve kişisel gelişim alanlarındaki ihtiyaçlarını da karşılamaktadır:

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

İş sağlığı ve güvenliği, özellikle deprem sonrası risklerin arttığı bölgelerde hayati bir konudur:

• İşyeri hekimliği ve periyodik sağlık kontrolleri

• Koruyucu sağlık ve hijyen denetimleri

• Risk analizi ve değerlendirme hizmetleri

• Acil durum eylem planları ve tatbikatlar

• Ortam ölçüm ve analiz hizmetleri (gürültü, aydınlatma, gaz, radyasyon vb.)

EĞİTİM HİZMETLERİ (MS AKADEMİ & MY CAN EĞİTİM AKADEMİSİ)

Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen geniş bir eğitim yelpazesi sunulmaktadır:

• İlk yardım ve sağlık eğitimleri

• Hasta ve yaşlı bakımı

• Diş hekimi asistanlığı

• Eczane teknik personel eğitimi

• Tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon

• Psikolojik danışmanlık ve aile rehberliği

• Yapay zeka uzmanlığı

• Refleksoloji ve hidroterapi

• Sağlık kurumlarında iletişim ve kalite eğitimi

• Hızlı okuma ve eğiticinin eğitimi

• Aile danışmanlığı ve bireysel gelişim programları

TÜRKİYE GENELİNDE YAYGIN AĞ: DESTEK HER YERDE

Kahramanmaraş merkezli faaliyet gösteren İşçi Haklarını Koruma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, bugün Türkiye genelinde 26 ilde temsil edilmektedir. Haftanın 7 günü, 24 saat açık olan bu yapı, dar gelirli kesime hukuki, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini sistemli biçimde sunarak, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilemektedir.

DEPREM BÖLGESİNDEN ULUSAL BİR MODEL DOĞUYOR

Bu protokol, özellikle 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il başta olmak üzere tüm yurtta mesleki eğitim, farkındalık ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Yerel potansiyeli harekete geçiren bu iş birliği; sürdürülebilir, sosyal sorumluluğa dayalı ve denetlenebilir bir sistemin temelini atmaktadır. Bu model, Türkiye’nin her köşesinde uygulanabilecek, afetlere karşı dirençli ve sosyal açıdan güçlü bir toplum yapısının inşasına katkı sağlayacaktır.

KURUMSAL GÖRÜŞLER: VİZYON VE KARARLILIK

Dernek Genel Başkanı Muttalip Akkuş:

“Bu iş birliği, bilgiye erişimi kolaylaştıracak, bireyi güçlendirecek ve toplumu bütüncül biçimde ayağa kaldıracaktır. Eğitim yoluyla Türkiye genelinde daha adil ve bilinçli bir yapı inşa etmeyi hedefliyoruz. Deprem bölgelerindeki kardeşlerimizin yanında olmak, onlara mesleki yeterlilik kazandırmak ve iş hayatında güvenle yer almalarını sağlamak en büyük önceliğimizdir. Bu protokol, sadece bir başlangıçtır; sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

MS OSGB Danışmanlık Eğitim Akademi Sahibi Mehmet Pamukçu:

“Tüm hizmetlerimiz ölçülebilir, raporlanabilir ve denetlenebilir yapıda olacak. Şeffaflık ilkesine dayalı bu sistem, sosyal faydayı kalıcı değere dönüştüren güçlü bir model sunmaktadır. Deprem bölgelerindeki işverenlerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, onların yeniden ayağa kalkmasına destek olmak bizim için bir onurdur. Bu iş birliği ile, Türkiye’nin dört bir yanındaki kurum ve kuruluşlara örnek teşkil edecek bir yapı kurduğumuza inanıyoruz.”

TEŞEKKÜR

Dernek Genel Başkanı Muttalip Akkuş ve MS OSGB Danışmanlık Eğitim Akademi Sahibi Mehmet Pamukçu’dan Ortak Teşekkür Mesajı:

“Bu sürecin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta tüm çalışma arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza ve toplumsal fayda odaklı katkılarıyla bizlere destek olan herkese en içten şükranlarımızı sunarız. Bu önemli adım, Türkiye’nin geleceğine yapılan bir yatırımdır ve birlikte daha güçlü bir toplum inşa etme yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.”