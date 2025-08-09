Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Ağustos Fuarı, her yaştan ziyaretçiye hitap eden zengin etkinlik takvimiyle devam ediyor. 7’den 70’e herkese hitap eden fuarda çocuklar için de her gün 16.00 – 22.00 saatleri arasında çeşitli yarışmalar, palyaço gösterileri ve 10D sinema gibi birbirinden renkli aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Ayrıca fuarda minikler için unutulmaz bir sürpriz de hazırlandı. Çocukların severek takip ettiği, eğlenceli ve öğretici şarkılarıyla tanınan Kukuli, 10 Ağustos Pazar günü KAFUM Fuar Alanı’nda sahne alacak. Saat 21.00’da başlayacak özel gösteride Kukuli, sahne şovları ve sevilen şarkılarıyla çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Etkinlikte, minikler hem eğlenecek hem de şarkılarla öğrenmenin tadını çıkaracak. Büyükşehir Belediyesi, tüm çocukları ve ailelerini bu özel geceye davet ederek, fuarın eğlenceli atmosferinde buluşmaya çağırdı.