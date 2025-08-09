Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, deprem sonrası öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehre kazandırılan yurt projelerini Vali MükerremÜnlüer ile birlikte yerinde inceledi.

Proje kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 2 bin kişilik çelik yapı öğrenci yurdu ve sosyal tesis ile Avşar Yerleşkesinde bin kişilik öğrenci yurdu inşa ediliyor. İnceleme ziyaretine KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da katıldı. Heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’den çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Deprem sonrası gençlerin barınma ihtiyaçlarını hızla karşılamak için başlatılan projelerin tamamlanmasıyla, şehirde üniversite öğrencilerinin konforlu ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor.

“Gençlerimiz Önceliğimiz”

İncelemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş olarak yaşadığımız büyük depremin ardından en önemli önceliklerimizden biri, gençlerimizin ve öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle şehrimize kazandırılan bu yurt projeleri, yalnızca bir barınma alanı değil; aynı zamanda öğrencilerimizin güvenle, huzurla ve sosyal imkânlarla iç içe yaşayabilecekleri modern merkezler olacak. Bu yatırımların, Kahramanmaraş’ın genç nüfusu için uzun yıllar hizmet vereceğine inanıyor, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, emeği geçen tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.