Kahramanmaraş’a tayin olarak gelirken ve görevinin tamamlanmasıyla şehirden ayrılırken anılarını paylaşan Kahramanmaraş Eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Koç "Yola çıktık istikamet Kahramanmaraş" dizesiyle başlayan şiirinde, şehrin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve tarihini mısralara döktü.

Şiirde Kahramanmaraş'ın Renkleri

Koç'un dizelerinde Ahır Dağı'nın etekleri, bereketli ovaları, Sır Barajı ve şehrin ozan geleneği öne çıkıyor. Maraş'ın meşhur dondurması, firik pilavı, tarhana çorbası, biberi, baklavası ve burması gibi lezzetlerine de atıfta bulunan şiir, aynı zamanda şehrin kahramanlık mirasına da vurgu yapıyor.

Maraş Sen de Bize Etme Ah ile Zar"

Şiir, memleket hasretini ve gurbetteki bir Maraş sevgilisini duygularını yansıtırken, son dizede şehre seslenişle son buluyor. Uğur Koç'un kaleme aldığı bu özlem dolu mısralar, hem şehrin değerlerine sahip çıkan bir bakış hem de edebi bir hatıra niteliği taşıyor.

Koç'un şiiri, Kahramanmaraş'ın kültürel dokusuna ve coğrafi güzelliklerine duyulan sevgiyi yansıtan samimi bir eser olarak okuyucularla da buluştu. Koç’un kaleme aldığı ‘Birden aklına düşüyorum’ adlı eser şuan kitapçılarda yerini aldı.

Yola çıktık istikamet Kahramanmaraş

Gidiyoruz bir bilinmeze tam bir telaş

Neler yapıp edecegiz binbir endişe

Yolculuk biterken içimiz doldu neşe.

Ahir Dağı etekleri boydan boya şehir

Ovalarından geçiyor pek çok nehir.

Her yanı ova bir yanı kaplamış Sır Barajı

Tarihte yaşanmış burada bir çok acı.

Ozanların ve şairlerin harman olduğu,

Kışın kuzeyinin pek keskindir soğuğu.

Yazın kavurucu olsa da her taraf sıcak

İkindi Ahır Dağı yeli seni ferahlatacak.

Güzellikleri çoktur ama illaki dondurması,

Firik,Tarhana, Biberi, Baklava ve Burması.

Elbette burası anılır Ökkeşlerin diyarı

Kahramanlık payesi de tüm halkın medarı.

Geldik konduk göçtük eyledik nazar

Maraş sen de bize etme ah ile zar.