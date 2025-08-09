Ziyaret kapsamında KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, kampüsün deprem öncesi ve sonrası durumu, yürütülen iyileştirme çalışmaları ve geleceğe yönelik projeler hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Fakülte ve yüksekokullar, yeni açılan bölüm ve programlar ile öğrencilere sunulan imkânlar detaylı olarak değerlendirildi.

Merkezi derslik binası inşaatını, rektörlük binasının inşa edileceği alanları gezen Kirişci, kampüsün master planı üzerine de istişarelerde bulundu. Prof. Dr. Kirişci, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, tematik yapısı ve gelişim vizyonuyla şehrimiz ve bölgemiz için stratejik bir değere sahiptir. Deprem sonrası kısa sürede toparlanma sürecine girerek güçlü adımlar atan üniversitemizin, yeni derslik binaları, idari yapılar ve modern altyapı projeleriyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini görmek bizleri memnun ediyor. Akademik kapasitenin gelişmesi, yeni bölüm ve programların açılması, gençlerimizin nitelikli eğitim alması ve bilimsel üretime katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Bizler, bu gelişim sürecine her zaman destek olmaya devam edeceğiz.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. İsmail Bakan ise Kirişci ve beraberindeki heyete üniversitenin mevcut durumu, stratejik hedefleri ve devam eden projeler hakkında brifing verdi.

Rektör Bakan, burada yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitemiz, bölgesel kalkınma vizyonu doğrultusunda, şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verecek insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Deprem sonrası yürüttüğümüz inşa ve yenileme çalışmaları hem fiziki kapasitemizi güçlendirmiş hem de eğitim-öğretim kalitemize doğrudan katkı sağlamıştır. Merkezi derslik binalarımızdan laboratuvar altyapımıza kadar her alanda modern ve güvenli bir kampüs ortamı oluşturmak için çalışıyoruz. Bu süreçte sayın milletvekilimizin ve tüm paydaşlarımızın desteğini yanımızda görmek bizlere güç vermektedir.”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan ile akademik ve idari personelin de hazır bulunduğu ziyaret, istişarelerle son buldu.