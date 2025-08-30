Karatutlu, depremin üzerinden tam 30 ay geçmesine rağmen bölge halkının hala en temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığını vurgulayarak, iktidara sert eleştiriler yöneltti.

“2 Dakikalık Muayene İçin Saatlerce Çile Çekiyorlar!”

Deprem sonrası ayakta kalmayı başaran az sayıdaki sağlık kurumunun önünde oluşan ‘izdiham’a dikkat çeken Karatutlu, vatandaşların yaşadığı dramı gözler önüne serdi:

“Sabahın köründe, saat 07.00’de hastane kapısına dayanan vatandaşlarımız, saatlerce süren kuyruklarda perişan oluyor. Tüm bu bekleyişin sonunda ise doktorun karşısına çıktıklarında en fazla 2 dakikalık bir muayene ile geri gönderiliyorlar. Bu akıl almaz tablo, Kahramanmaraş halkının içine düşürüldüğü çaresizliğin acı bir özetidir.”

Uzman Hekim Krizi ve Göz Ardı Edilen Sağlık Hakları

Karatutlu, Kahramanmaraş’ta yaşanan uzman hekim ve yardımcı sağlık personeli eksikliğinin vahametine değinerek, Sağlık Bakanlığı’nı derhal göreve çağırdı:

“Koca şehirde bir tane bile yanık tedavi merkezi yok! Üniversite hastanesindeki yoğun bakımlar, akıl almaz bir kararla üçüncü basamaktan ikinci basamağa düşürüldü. Bugün Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz, 25-30 yıl öncesine dönerek tedavi için Gaziantep ve Adana’ya gitmek zorunda kalıyor. Sağlık Bakanlığı ise bu utanç verici tabloyu görmezden gelmeye devam ediyor.”

Psikolojik Destek Hizmetleri Yok Sayılıyor: Depremin Görünmez Yaraları Kanıyor

Deprem sonrası artan psikolojik travmaların altını çizen Karatutlu, ruh sağlığı hizmetlerinin kurumsal düzeyde sağlanmamasının büyük bir ihmal olduğunu belirtti:

“Binlerce can kaybı, tarifsiz mal kayıpları ve geleceğe dair belirsizliklerle boğuşan vatandaşlarımızın ruh halleri derinden etkilenmiş durumda. İki yıldır bıkmadan usanmadan uyarıyoruz: Deprem bölgesinde psikolojik destek, kurumsal yapılarla, profesyonel ekiplerce sağlanmalı! Ancak ne yazık ki, hala bu konuda tek bir adım atılmış değil. Depremin görünmez yaraları kanamaya devam ediyor.”

“Fantezi Projeler Değil, Temel Sağlık Hakkı İstiyoruz!”

Sağlık Bakanı’nın deprem bölgesinin acil ihtiyaçları yerine ‘farklı gündemlerle’ meşgul olduğunu dile getiren Karatutlu, sözlerini şu çarpıcı ifadelerle tamamladı:

“Kahramanmaraş halkının ihtiyacı, fantezi projeler, gösterişli açılışlar değil; en temel sağlık hizmetine erişimdir! Biz bu şehrin insanları için basit bir muayene hakkını savunuyoruz. Bu halk, en temel hakkı olan sağlık hizmetine kavuşana kadar bu konuyu her platformda, en gür sesimizle dile getirmeye devam edeceğiz. Kahramanmaraş sahipsiz değildir!”