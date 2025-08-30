Başkan Görgel, “Bu anlamlı günde bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Gün boyu süren programlarda şehirde adeta milli birlik ve beraberlik ruhu yeniden canlandı.Kutlamalar sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Vali Mükerrem Ünlüer, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Zaferin Kahramanları Kabri Başında Anıldı

Törenin ardından şehir protokolü, Şeyhadil Mezarlığı’nda bulunan şehitliği ziyaret etti. Burada şehitlerin kabirleri başında dualar edilerek vatan uğruna can veren kahramanlar bir kez daha rahmetle anıldı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda Zafer Coşkusu

Şehitlik ziyaretinin ardından Valilikte gerçekleştirilen tebrik kabulüyle kutlamalar devam etti. Devamında ise kutlamaların merkezi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda; günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise askeri araçların geçişi oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği geçitte, milli ordunun gücü ve disiplinini yansıtan anlar alkışlarla karşılandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, mehteran dinletisi ve halk oyunları gösterisinin ardından geleneksel geçit töreni ile son buldu. Bayram coşkusuna ortak olan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayraklarıyla alanı doldurarak tarihi zaferin yıl dönümünü büyük bir gururla kutladı.

“Zafer Bayramımız Kutlu Olsun”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkını tüm dünyaya haykırdığı, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin fedakârlıkları ve milletimizin kararlılığı sayesinde kazanılan bu destansı zafer, bizlere birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden gelinebileceğini göstermektedir. Bu anlamlı günde bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” cümlelerini kaydetti.