Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, talep ve sorunlar ayrıntılı biçimde ele alındı ve çözüm süreçleri ile ilgili gerekli birimlere iletildi.

Yol Sorunlarına Anında Çözüm Talimatı

Toplantının ilk ve en önemli gündem başlıklarından biri mahalle içindeki yol sorunları oldu. Yol problemi olan bölgeler için Fen İşleri Müdürlüğü’ne çalışma başlatılması yönünde talimat verildi. Kırkboğum mevkiinde yer alan yolun bakım ve düzenlemesi de değerlendirilerek ekiplerin planlamasına alındı.

Başkan Akpınar, “Vatandaşlarımızın günlük yaşamını zorlaştıran hiçbir konuyu bekletmeden çözüyoruz” diyerek sürecin bizzat takipçisi olacaklarını aktardı.

Deprem Sonrası Köy Evlerinin Altyapı İhtiyaçları Hızlandırıldı

Deprem sonrası yapılarak teslim edilen köy evlerinin yol, su ve elektrik ihtiyaçlarına yönelik talepler, Kahramanmaraş Valiliği ile görüşülerek hızlandırıldı. Altyapı eksikliklerinin vatandaş mağduriyetine yol açmaması adına ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi.

Kanalizasyon ve Mezarlık Yolu İçin Büyükşehir Belediyesi ile Görüşme Sağlandı

Mahallede yaşanan kanalizasyon sorunu KASKİ’ye iletildi. Bunun yanında mezarlık yolunun taş döşeme ve bakım talepleri Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda değerlendirmeye alındı. Dulkadiroğlu Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarının çözümünde kurumlar arası işbirliğini önceleyen yaklaşımını bir kez daha sahaya yansıttı.

Yeni yapılan TOKİ konutları da dâhil olmak üzere bölgedeki çöp konteyneri eksiklikleri giderildi. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine oturak ve banklar mahalle içine yerleştirildi. Başkan Akpınar, vatandaşların günlük kullanım alanlarının iyileştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Mahalledeki okul bahçesine oyun ve spor alanı yapılması yönündeki talep, belediyenin ilgili müdürlüklerince değerlendirilmek üzere kayıt altına alındı.

DUKOP Kooperatifi Üzerinden Üreticiye Destek

DUKOP (Dulkadiroğlu İşletme Kooperatifinin) çiftçiden ürün alımı, satış süreçleri ve istihdama sağladığı katkılar hakkında bilgilendirme yapıldı. Mahalle sakinlerine, kooperatifin yerel üretimi destekleyerek ekonomik hareketliliğe katkı sunduğu aktarıldı.

105 Mahallede Eşit Hizmet Vurgusu

Toplantının kapanışında Dulkadiroğlu Belediyesi’nin ilçenin 105 mahallesinde yürüttüğü hizmetler hakkında genel bir değerlendirme yapıldı. Başkan Mehmet Akpınar, “Hangi mahalleden ne talep geliyorsa aynı hız ve hassasiyetle ele alıyoruz. Çiğli Mahallemizde iletilen her konunun takipçisi olacağız.” dedi.

Toplantı, mahalle sakinlerinin ilgi ve memnuniyetiyle tamamlandı. Başkan Akpınar, tüm katılımcılara teşekkür ederek mahalle ziyaretlerinin planlı şekilde devam edeceğini belirtti.