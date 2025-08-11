Çalışmalar kapsamında mevcut oyun grupları bakım ve onarımdan geçirilirken, ihtiyaç duyulan noktalara modern ve güvenlik standartlarına uygun yeni ekipmanlar yerleştiriliyor.

Yürütülen düzenlemelerle çocukların fiziksel gelişimine katkı sunacak, ailelerin gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği oyun alanları oluşturuluyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, şu ifadelere yer verdi: "Çocuklarımız bizim en kıymetli emanetimizdir. Onların güvenle oynayabileceği, eğlenirken öğrenebileceği alanlar oluşturmak en önemli görevlerimizden biridir. Park ve bahçelerimizde başlattığımız bu çalışma ile tüm oyun gruplarını güvenlik standartlarına uygun hale getiriyoruz. Böylece hem çocuklarımızın sağlığını hem de ailelerimizin huzurunu korumayı amaçlıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya, onların mutlu ve güvenli alanlarda büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz.