Projenin tamamlanmasıyla Döngel, hem Kahramanmaraşlıların hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir cazibe merkezi hâline gelecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin dört bir yanında farklı ölçeklerde çevre düzenleme ve sosyal donatı projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda doğal güzellikleri ve tarihi mağaralarıyla öne çıkan Döngel’de de kapsamlı bir çalışma başlattı. Bölgede bulunan yeşil alanın tahsisinin alınmasının ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde başlatılan proje, hem doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar hem de bölge turizmi için önemli bir kazanım olacak.

Yeni Sosyal Donatılar Geliyor

Proje kapsamında yeşil alana; futbol sahası, çocuk oyun alanları, modern oturma grupları, yeme içme alanları, otopark ve çeşitli sosyal donatılar kazandırılacak. Böylece bölge sakinleri ve ziyaretçiler, hem spor hem de sosyal aktiviteler için geniş imkânlara kavuşacak.

Çevre Düzenleme Çalışmaları Başladı

Ekipler, proje alanında çevre düzenleme çalışmalarına başlamış durumda. Alanın estetik görünümünü artıracak peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları ve dinlenme noktaları da proje kapsamında yer alacak.

Bölgenin Katma Değeri Artacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Döngel Mahallesi’ne hem yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılacak hem de bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlanacak. Doğal güzellikleri, tarihi mağaraları ve yeni düzenlenen sosyal alanıyla Döngel, hem Kahramanmaraşlıların hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir cazibe merkezi hâline gelecek.