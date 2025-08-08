Belediye Gençlik Merkezlerinde yaz dönemi boyunca gerçekleştirilen “Değerler Eğitimi” programı, Yalnız Ardıç Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen özel bir etkinlikle taçlandırıldı.

Programa; Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve kıymetli eşi Fatma Akpınar, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Mehmet Demir ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız katıldı. Öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen protokol üyeleri, gün boyu gerçekleştirilen çeşitli sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklere eşlik etti.

Etkinlik boyunca öğrenciler, hem eğlenceli hem de öğretici atölyelerde yer aldı; aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Gün sonunda ise “Değerler Eğitimi”ni başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, şu ifadeleri kullandı:“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesi, sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması en büyük arzumuzdur. Belediyemizin Gençlik Merkezlerinde yürütülen bu tür değerler eğitimi programları, evlatlarımızın karakter gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Bugün burada çocuklarımızın gözlerindeki ışığı, ailelerimizin duyduğu memnuniyeti görmek bizleri fazlasıyla mutlu etti. Emeği geçen tüm eğitimcilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.”

Başkan Akpınar, gençlerin her alanda gelişimini destekleyen projelerin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, eğitimin sadece akademik bilgiyle sınırlı olmadığını, ahlaki ve kültürel değerlerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Dulkadiroğlu Belediyesi, eğitim faaliyetleriyle gençlerin sosyal hayata uyumunu artırmayı, kültürel bağlarını güçlendirmeyi ve milli değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.