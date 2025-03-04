Çalışmalar hakkında bilgi veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçede 105 mahallede yoğun bir şekilde altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Mahallelerimiz arasındaki bağlantıyı güçlendirmek, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamalarını temin etmek için bu kaldırım çalışmalarını başlattık. Hem yaya trafiğini düzenleyecek hem de modern bir görünüm kazandıracak bu projeyi kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun daha güvenli ve düzenli hale getirileceği bildirildi. Belediye yetkilileri, vatandaşların talepleri doğrultusunda benzer projelere devam edeceklerini ifade etti.

Dulkadiroğlu Belediyesi, 105 mahallede yürüttüğü altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerine hız kesmeden devam ediyor.