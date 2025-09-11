Görgel, “Ekinözü Aşağı İçmeleri hem şehrimizin önemli bir turizm noktası hem de ilçe ekonomisini ayakta tutan bir bölge. Hamdolsun burada çalışmalar başladı. İnşallah kısa süre içerisinde Ekinözü Aşağı İçmelerimizi de ayağa kaldırıp yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunmuş olacağız. Destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, bakanımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ekinözü Aşağı İçmeler’de yeniden inşa çalışmalarının başladığını duyurdu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde tamamen yıkılan bölge rezerv alan ilan edilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden inşa ediliyor. Yaklaşık 20 dönümlük alanda başlatılan çalışmalar kapsamında kaynaklar için özel şadırvanlar, yürüyüş yolları, meydanlar, fırın, çocuk oyun alanları, mescit, bebek bakım odası ve otopark inşa ediliyor. Yılbaşına kadar tamamlanması beklenen proje ile bölgede iç ve dış turizmin yeniden canlanması hedefleniyor.

Bölge Yerli ve Yabancı Turizme Açılacak

Yeni yatırımın bölge için önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Ekinözü içmeleri şehrimizin önemli bir zenginliği. 6 Şubat depremlerinde içmeler bölgesi tamamen yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza bölgenin önemini bakanımız ve milletvekillerimizle aktardık. Sağ olsunlar, çok güzel bir proje ortaya çıktı ve çalışmalara başlandı. Bölgenin dokusuna uygun sosyal alanlar ve içmeler için özel şadırvanlar, meydanlar ve yürüyüş yolları inşa edilecek. Yılbaşına kadar da tamamlanması hedefleniyor. Şehrimize hayırlı olsun. Tekrar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, bakanımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.