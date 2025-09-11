Yaklaşık 5 kilometrelik yol, genişletme çalışmaları sonrası sathi asfalt ile yenilendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerde ulaşım ağını güçlendirme hedefi doğrultusunda yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla Afşin’in kırsal Tanır ve Büget mahalleleri arasında yer alan 9 yerleşim birimini birbirine bağlayan yaklaşık 5 kilometrelik grup yolunun altyapısı tamamen yenilendi.

Kazı, dolgu ve genişletme işlemleriyle yolun fiziki yapısı güçlendirildi. Daha sonra ise yolda birinci ve ikinci sathi asfalt uygulamalarıyla yol konforu sağlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda yol genişliği iki katına çıkarılarak hem araç geçişleri kolaylaştırıldı hem de trafik güvenliği üst seviyeye çıkartıldı.

Yol Genişledi, Başkan Fırat Görgel’e Hizmet Teşekkürü Geldi

Çalışmaların bölge halkı için büyük bir kazanım olduğunu belirten Büget Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Sert, “Daha önce bu yoldan arabalar geçemiyordu çukur ve dar bir yoldu. Asfalt kaplama çalışmalarımız başladı, yol genişledi. Mahallem adına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e mahallem ve kendi adıma çok teşekkür ederim” dedi.