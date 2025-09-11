Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşayan çocukların kitaplara erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği Mobil Çocuk Kütüphanesi, çocukların yaz tatilini unutulmaz bir serüvene dönüştürdü. 6 farklı ilçenin kırsal mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliklerle toplam bin çocuk, kitaplarla dolu bir gün yaşarken hayal gücünü ve öğrenme isteğini pekiştirdi.

Kitapla Tanışan Yüzlerce Çocuk

Mobil Çocuk Kütüphanesi, yaz tatili boyunca özellikle kitap erişimi sınırlı olan bölgelerde yaşayan çocuklara ulaşarak, onların bilgiye ve hayal gücüne açılan kapılarını araladı. Çocuklara kitap sevgisi aşılanırken, okuma alışkanlığı kazandırmak için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Eğlence ve Eğitim Bir Arada

Mobil Kütüphane yalnızca kitaplarla değil, aynı zamanda eğlenceli ve öğretici aktivitelerle çocukların gelişimine katkı sağladı. Çalışmalar sırasında animasyon izletisi, masal saati, boyama saati, kitap okuma saati, kütüphane tanıtımı ve kütüphane kuralları hakkında bilgiler gibi etkinlikler sayesinde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi ve aynı zamanda kitapla kurdukları bağ daha da güçlendi.

Kitapla Bağları Güçlendirildi

Etkinlik sonunda çocuklara dergiler, kitap ayraçları, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler verildi. Mobil Çocuk Kütüphanesi yetkililerinin verdikleri küçük armağanlar, çocukların yüzünde büyük bir tebessüm oluştururken, kitapla olan bağlarını pekiştiren birer hatıra oldu.