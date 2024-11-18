Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Gümüşdöven Mahallesi’nde bulunan bir depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamını sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölge itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesine rağmen depo içerisinde bulunan bir araç, bir traktör, bir otomobil, tarım aletleri ile 70 tona yakın buğday yandı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ