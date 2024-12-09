Başkan Akpınar, açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:“Erkenez Mahallemize kazandırdığımız bu tesis, mahallemizin gençleri, kadınları ve tüm sakinleri için bir buluşma noktası olacak. Gençlerimiz burada üniversiteye hazırlanırken, hanım kardeşlerimiz bir araya gelip sohbet edebilecek. Ayrıca nişan, mevlit ve taziye gibi etkinlikler için de kullanılabilecek çok yönlü bir mekân tasarladık. Önümüzdeki hafta itibarıyla buraya bir personel görevlendireceğiz ve mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Burası, her zaman sıcak bir çayın bulunduğu, mahallemizin ihtiyaçlarını karşılayan bir dayanışma ve eğitim merkezi olarak işlev görecek.”

"Her Ay Yeni Bir Tesis Açacağız"

Dulkadiroğlu ilçesinde yürütülen projelerden de bahseden Başkan Akpınar, “Sekiz aydır tüm mahallelerimizde altyapı ve projelerimizi hazırlıyoruz. ‘Borçlu bir belediye devraldı, iş yapamaz’ diyenler izlemeye devam etsin. Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş’ın en güçlü ilçelerinden biri. Yıkılan yerleri yeniden ayağa kaldıracak, ilçemizi metropol bir seviyeye taşıyacağız. İnşallah her ay yeni bir tesis açarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Akpınar, açılışta Erkenez Mahallesi sakinlerine teşekkür ederek, ilçede yapılan diğer projelere de değindi:“Bugün ikinci açılışımızı yapıyoruz. İlk olarak Menderes Mahallesi ile İsa Divanlı Mahallesi arasında yer alan İtfaiye Parkı’nı hizmete sunduk. Daha önce mezbelelik halde olan bu alanı düzenleyerek hemşehrilerimizin ve gençlerimizin kullanımına açtık. Erkenez Mahallesi’ndeki bu sosyal tesis de ilçemizdeki değişim ve dönüşüm çalışmalarının bir parçasıdır.”

Başkan Akpınar, tören sonunda tesisi gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve açılışa katkı sağlayan tüm ekiplere teşekkürlerini iletti. Törene mahalle muhtarı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.