İl Başkanı, mesajında Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği en büyük mücadelelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’yi Size Böldürtmeyeceğiz!" dedi.

"Çanakkale, Türk Milletinin Emperyalizme Başkaldırışıdır"

Mesajında Çanakkale Zaferi’nin tarihin en büyük destanlarından biri olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Fatin Rüştü KAYIRAN, "Çanakkale, milletimizin iradesine ve vatanına sahip çıkışının simgesidir. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda emperyalizme karşı verilen bir başkaldırıdır. Düşman orduları Çanakkale’ye geldikleri gibi gitmiş, milletimiz bağımsızlığını canı pahasına korumuştur" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimizin Ruhen Başlangıç Noktası"

Çanakkale Zaferi’nin, Kurtuluş Savaşı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhen başlangıcı olduğunu belirten KAYIRAN, "Cumhuriyetimiz, milletine, kaynaklarına ve milli kültürüne güvenen aydınlar ve kahraman komutanlar tarafından kurulmuştur. Atomu parçalamaya güçleri yetebilir, ama Türkiye’yi bölmeye güçleri yetmez!" dedi.

Şehitlere Rahmet, Kahramanlara Minnet

İl Başkanı Fatin Rüştü KAYIRAN, mesajının sonunda Çanakkale’de mücadele eden kahramanlara duyduğu minneti dile getirerek, "Bu vesileyle aziz şehitlerimizi, Çanakkale’nin Harbiye Nâzırı Enver Paşa’yı, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ü, ‘Hey on beşli, on beşli’ diye arkasından ağıt yakılan vatan evlatlarını, Çanakkale’nin kurmay kadrosunu rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti teşkilatları olarak Genel Başkan Yavuz AĞIRALİOĞLU önderliğinde, milli birlik ve beraberliği koruma kararlılığında olduklarını belirten İl Başkanı Fatin Rüştü KAYIRAN, "Türk milleti, tarih boyunca boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Çanakkale ruhu ile Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağız!" mesajını verdi.