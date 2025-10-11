Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte; Kahramanmaraş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve Kahramanmaraş Yeni Sanayi Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Görgel ve Kirişci, sanayi temsilcileriyle bir araya gelerek Kahramanmaraş’ta üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik mevcut çalışmalar ile yeni dönem projeleri üzerine istişarelerde bulundu.Kahramanmaraş’ın üretim gücünü artırmaya yönelik planlamaların ele alındığı buluşmalarda, sanayi sitesinin dönüşüm süreci, üretim kapasitesinin artırılması, istihdam olanaklarının genişletilmesi ve sanayicilerin finansman erişimi gibi başlıklar detaylı şekilde değerlendirildi.

“Kahramanmaraş’ımız Bölgenin En Önemli Lokomotiflerinden Biri”

Başkan Fırat Görgel, ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, şehir ekonomisine katkı sağlayan tüm sanayi paydaşlarına teşekkür etti. Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın üretim gücünü daha da artırmak, sanayicimizin önünü açmak ve istihdamı güçlendirmek için her zaman iş dünyamızla istişare halindeyiz. Şehrimizin potansiyelini en üst düzeye çıkaracak projeleri birlikte hayata geçireceğiz.Kahramanmaraş, üretim ve ihracat alanında bölgesinin lokomotif şehirlerinden biri. Bu gücü korumak ve ileri taşımak için kamu kurumları, kooperatifler ve sanayicilerimizle güçlü bir iş birliği içindeyiz” ifadelerini kullandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, sektöre sağladıkları katkılardan dolayı Kahramanmaraş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Doğan Kır, Yeni Sanayi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şeref Kazancı ve yönetimlerine teşekkür etti.