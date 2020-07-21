Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO üniversitesi hastanesi’nde kornea nakli
SANKO üniversitesi hastanesi’nde kornea nakli
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
Sanko Üniversitesi, “A Plus Üniversite” Kategorisinde
Sanko Üniversitesi, “A Plus Üniversite”...
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest 2020 Finallerinde
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest...
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı

Bağcılar'da, polis memurunu şehit eden 4 kişi tutuklandı

Bağcılar'da, polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'da, polis memurunu şehit eden 4 kişi tutuklandı

Bağcılar'da, polis memurunu şehit eden 4 kişi tutuklandı

Bağcılar'da, polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

21 Temmuz 2020 Salı 09:44

Bağcılar'da, polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

OLAY
İstanbul Bağcılar'da İlçe emniyet müdürlüğü narkotik ekiplerinde faaliyet yürüten polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri bölgede başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, Narkotim ekibine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru yaralandı.

1 POLİS ŞEHİT, 1 POLİS YARALI
Polislerin yaralanmasının ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı polisleri hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli polis memuru Erkan Gökteke, hayatını kaybederek şehit oldu. Kolundan yaralanan Polis memuru Yunus Nacar'ın tedavisi ise devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
BağcılarPolisŞEHİTTutklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs bilgileri!
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs bilgileri!
Ceyhan Nehri’nde açık hava sineması
Ceyhan Nehri’nde açık hava sineması
Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Eli kanlı terör örgütü çocukları böyle kandırmış
Eli kanlı terör örgütü çocukları böyle kandırmış
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Malazgirt'te ne olduysa 15 temmuz'da da o olmuştur...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Malazgirt'te ne olduysa 15 temmuz'da da o olmuştur...

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber