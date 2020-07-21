Bağcılar'da, polis memurunu şehit eden 4 kişi tutuklandı

Bağcılar'da, polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

OLAY

İstanbul Bağcılar'da İlçe emniyet müdürlüğü narkotik ekiplerinde faaliyet yürüten polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri bölgede başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, Narkotim ekibine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru yaralandı.

1 POLİS ŞEHİT, 1 POLİS YARALI

Polislerin yaralanmasının ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı polisleri hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli polis memuru Erkan Gökteke, hayatını kaybederek şehit oldu. Kolundan yaralanan Polis memuru Yunus Nacar'ın tedavisi ise devam ediyor.