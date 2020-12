Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Azadlık (Özgürlük) Günü" olarak kutlanan ve Karabağ zaferini taçlandıran önemli organizasyon için bulunduğu Azerbaycan'da kritik açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan ve Bakü'deki programa katılan Başkan Erdoğan'ın konuşmasında çok önemli başlıklar yer alırken Başkan Erdoğan'ın Ermenistan halkına yaptığı çağrı dikkat çekti. Erdoğan "Sizleri geçmişin yalanlarıyla fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulma zamanınız geldi" dedi.

"KARABAĞ'I YENİDEN AZERBAYCAN'A GETİREN KUTLU NEFERLERE SELAM OLSUN"

Erdoğan konuşmasında "30 yıllık aradan sonra Karabağ ile Azerbaycan halkı ile buluşturan kutlu neferleri tebrik ediyor, onları cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum" dedi.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da gerçekleştirdiği konuşmadan öne çıkanlar;

"Bu önemli günde Azerbaycan'da olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev kardeşime bu nazik daveti nedeniyle teşekkür ediyorum. Şehit düşen aziz askerlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

AZERBAYCAN DESTAN YAZMAYA DEVAM EDECEK

İşgal altındaki toprakları, 30 yıllık aradan sonra Karabağ ile Azerbaycan halkı ile buluşturan kutlu neferleri tebrik ediyor, onları cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum. Milli Lider Haydar Aliyev'i de burada rahmetle yad ediyorum. Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşaAllah destan yazmaya devam edecektir.

TÜRKİYE HER DAİM AZERBAYCAN'IN YANINDADIR

Türkiye ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşları ile Azerbaycan'a destek vermiş. Yanında olmuştur. Büyük lider Haydar Aliyev'in "İki devlet tek millet" sözünü şiar aldık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik. O nedenle Karabağ'ı yüreğimizde bir yara bildik. O nedenle bugün de sevincimizi paylaşmak, birlikte kutlamak için bir aradayız.

MÜCADELE BİTMEDİ

Karabağ'ın alınması mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor. Bu mücadele bundan sonra da çok daha farklı devam edecektir.

TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAMIŞLAR, BU HESAP SORULMALI

30 yılda taş üstünde taş bırakılmadığını gördük. Aliyev kardeşimin dediği gibi Fuzuli şehrinde bayrak asmaya bina bulunamamıştır. Mezarlıklar bile tahrip edilmişti. Camiler yıkılmış, minareler aynı şekilde tarumar olmuştu. Bütün bu hesabın sorulması gerekiyor.

BU BOYNUMUZUN BORCUDUR

100 masum sivil şehit edilmiş, analar yavrusuz, çocuklar anasız bırakılmıştır. Savaş sırasında da 416 kardeşimiz de yaralanmıştır. Savaş hukuku ağır şekilde ihlal edilmiş, isnanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Bunları görmeyenlerin vicdanları kararmış gözleri körleşmiştir. Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

ERMENİ HALKI KENDİLERİNİ FAKİRLİĞE MAKHUM EDEN DİASPORANIN ESARETİNDEN KURTULMALI

Karabağ'a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor. Ermenistan halkının da artık kendilerini geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmalarını diliyoruz.

ALİYEV TÜM ACILARA RAĞMEN TAKDİRE ŞAYAN BİR ÇABA SARF EDİYOR

Aliyev kardeşim onca acıya rağmen kalıcı istikrar için takdire şayan bir çaba sarf etmektedir. Biz de bu çabayı destekliyor muhataplarında değerlendirilmesini istiyoruz. Şehitlerimizin sayesinde toprak bütünlüğü hamdolsun yeniden tesis edilmiştir. Artık hasret kaldığımız Terter çayının suyuna Azerbaycanımız kavuşmuştur. Şuşa başlarındaki duman artık dertli değildir.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR"

Bugün Azerbaycan'ın olduğu gibi Türk dünyasının gurur günüdür. Rabbime bugünleri bize yaşattığı için şükürler olsun diyorum. Bir kez daha söylüyorum. "Karabağ Azerbaycan'ındır"

Artık bu toprakları daha gelişmiş bir hale getirmek için, çocuklarımız için daha yaşanılır kılmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

"ORDULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Bir kez daha değerli kardeşim İlham Aliyev'i, şanlı Azerbaycan ordusunu, Türk ordusunu yürekten tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

ERDOĞAN'IN YOĞUN AZERBAYCAN MESAİSİ SABAH ERKEN SAATLERDE BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere dün Azerbaycan'a geldi. Erdoğan ve Aliyev tören öncesinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret etti.

Törende konuşan Aliyev, "44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir." derken, "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir." diye konuştu